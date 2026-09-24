Se confirmó la cumbre de líderes del G20 de 2027: Milei tendrá que viajar al Reino Unido como Cristina lo hizo en 2009

La cumbre de líderes del Grupo de 2027 ya tiene lugar y fecha: según se confirmó este miércoles será el 27 y 28 de noviembre del año próximo en Manchester .

Para Javier Milei será una fecha especial teniendo en cuenta que puede superponerse con una eventual segunda vuelta en su intento de reelegirse, si es que no se define en la primera vuelta de octubre.

Sin contar que Milei quiso durante sus dos años de mandato viajar a Londres con una meta econónica financiera, pero al final no ha podido porque las tensiones por Malvinas hasta lo llevaron a rechazar una charla en la Universidad de Oxford , el G20-2027 tendrá un condimento diplomático particular. Si Milei asiste se encontrará en la misma situación en el Reino Unido que Cristina Kirchner en 2009, cuando Londres fue sede de la cumbre en plena crisis financiera mundial .

La confirmación fue realizada este miércoles por el gobierno británico justo cuando Milei “golpeaba” con un discurso contra Gran Bretaña en Naciones Unidas , reclamándole un diálogo pacífico por la soberanía de las Islas Malvinas . Y cuando también criticaba duramente a la ONU por una supuesta desatención de la causa argentina, lo que “técnicamente” es errado, pero por otras razones.

El encuentro de los líderes del G20 -que reúne a potencias como Estados Unidos, China, Francia, Japón, Reino Unido y emergentes como México, Brasil e India- se va a desarrollar en el Manchester Central Convention Centre y reunirá durante dos días a los jefes de Gobierno de los países del G20, además de miles de diplomáticos y representantes de organismos internacionales. El Reino Unido ejercerá durante todo 2027 la presidencia del foro y organizará actividades vinculadas con el G20 en distintas regiones del país. Como este año lo está haciendo Estados Unidos y que terminará con Trump recibiendo a todos sus colegas de este grupo en Mar a Lago , su residencia en Palm Beach, Florida.

Coincidencias: Andy Burnham , el primer ministro de Gran Bretaña fue un exitoso alcalde del Gran Manchester , el condado metropolitano que rodea a la ciudad de Manchester, además de otros municipios.

Para Milei, sin embargo, no será una cumbre más. La cita llegará después de las elecciones presidenciales argentinas de 2027 y en el último tramo de su actual mandato presidencial, si completa el período. Y tendrá lugar en un momento en el que la relación entre Buenos Aires y Londres vuelve a estar atravesada por la disputa por las Islas Malvinas.

Hay un antecedente particularmente potente. En abril de 2009 , Cristina Kirchner viajó a la capital británica para participar de la cumbre del G20. Era la segunda cumbre de líderes del foro y el mundo atravesaba la peor crisis financiera internacional desde la Gran Depresión . Argentina participó junto a las principales economías desarrolladas y emergentes, con Cristina muy fortalecida en el poder. Su esposo, el ex presidente Néstor Kirchner aún vivía.

Pero aquella visita quedó asociada también a la cuestión Malvinas. El 2 de abril de 2009 , mientras se encontraba en Londres por la cumbre, Cristina encabezó en la Embajada argentina un acto por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas . Allí reafirmó los derechos soberanos argentinos sobre las islas y calificó el reclamo como “inclaudicable”.

La escena tenía una carga política evidente: una Presidenta argentina reivindicando la soberanía sobre las Malvinas desde Londres, la capital del país que administra unilateralmente las islas.

Cristina había llegado además a Londres después de una recepción en el Palacio de Buckingham , donde fue recibida junto a los demás líderes del G20 por la reina Isabel II . También participó de una comida ofrecida por el entonces primer ministro, el laborista Gordon Brown en Downing Street .

Y hubo otra escena de aquella cumbre que quedó registrada por las cámaras y que se convirtió en una de las imágenes más recordadas de la presencia argentina en Londres.

Durante la foto oficial, el 3 de abril la ex presidenta fue una de las primeras en llegar y se ubicó al lado de Felipe Calderón , entonces presidente de México. Cuando Barack Obama llegó al lugar, pasó de largo para saludar al primer ministro canadiense Stephen Harper , quien estaba ubicado justo detrás de la expresidenta argentina sin verla. La dejó entonces frente a la cámara muy expuesta porque ella se quedó con la mano extendida para saludarla.

La escena adquirió además una lectura política en la Argentina. Porque, queriendo elogiar al demócrata anteriormente, Cristina había dicho: "Yo no sé si Obama habrá leído a Perón , pero déjenme decirles que se pareció mucho, ¿no?".

Después la relación entre Obama la ex presidenta empeoró mucho. Y también estuvo atravesada por factores ideológicos su vínculo con Estados Unidos y con el Reino Unido, como el de Milei ahora con Donald Trump , republicano, su amigo, su aliado su sostén, y el laborista Andy Burnham, a cuyo gobierno increparon tanto el mandatario argentino como su canciller, Pablo Quirno .

Porque si con Gordon Brown Cristina mantuvo algunos entendimientos relacionados por ejemplo a los vuelos de familiares de caídos en la guerra de 1982, con su sucesor, el conservador David Cameron los choques por Malvinas fueron subiendo de tono hasta que en 2012, el Reino Unido endureció el embargo militar que aún afecta a la Argentina en sus intentos de salir al mundo a comprar armamentos y componentes para la defensa nacional.

Para 2011 el gobierno K había endurecido fuertemente las sanciones petroleras y pesqueras , como ahora Milei.

En 2012 se recuerda el fuerte cruce por las Islas Malvinas entre Cristina Fernández de Kirchner y el primer ministro británico Cameron. Fue en la cumbre del G-20 de ese año en Los Cabos (México) .

El premier se le acercó a la entonces presidenta argentina durante una sesión plenaria para hablar de otro tema, pero la conversación derivó rápidamente en el conflicto de soberanía. El le exigió a Cristina que respetara el resultado del referéndum que los habitantes de las islas planeaban hacer al año siguiente -votaron mayoritariamente ser británicos, pero no era vinculante a nivel ONU. Entonces Cristina lo interrumpió y le intentó entregar un sobre en mano que contenía cerca de 40 resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y del Comité de Descolonización que instan al Reino Unido al diálogo.

Cameron se negó a recibir el sobre y a debatir sobre el tema, argumentando que no iba a hablar de soberanía, a lo que la mandataria retrucó que ella tampoco pretendía discutir soberanía, sino el cumplimiento del derecho internacional y el diálogo bilateral

Fuente: Clarín