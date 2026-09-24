Javier Milei diserta ante inversionistas y se reúne con Netanyahu en Nueva York antes de volver a Argentina

En su último día en Nueva York , el presidente Javier Milei visitará este jueves la tumba del rabino de Lubavitch , disertará ante inversionistas en un exclusivo club de altos ejecutivos de Manhattan y finalizará el día con una reunión bilateral con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu .

La primera actividad de este jueves del líder libertario –que llegó a esta ciudad para participar de la 81 Asamblea General de las Naciones Unidas - será visitar por la mañana el Ohel , el lugar donde están enterrados el líder espiritual Menachem Mendel Schneerson , el Rebe de Lubavitch, fallecido en 1991, y su suegro y antecesor, Yosef Yitzchak Schneersohn.

La tumba está en Old Montefiore Cemetery , en Queens , y más allá del simbolismo para la comunidad Jabad Lubavitch , miles de personas van a ese sitio a rezar, reflexionar y dejar cartas con pedidos o agradecimientos.

Para Milei es un sitio de extrema relevancia espiritual y nunca deja de visitarlo cuando está en New York . El jefe de la Rosada tiene enorme admiración personal por el Rebe de Lubavitch y, además, el sitio tiene un significado especial relacionado con su llegada a la presidencia ya que Milei había ido allí antes de ser elegido presidente y, después de ganar la segunda vuelta en noviembre de 2023 , volvió al lugar para rezar y agradecer por su victoria.

Cerca del mediodía, Milei visitará la sede de The Economic Club of New York , una institución privada de membresía, sin fines de lucro y no partidaria, fundada en 1907 , que reúne principalmente a altos ejecutivos de finanzas, empresas, tecnología, derecho y otros sectores, además de figuras de gobierno, academia y medios.

La función central del Club es organizar encuentros con almuerzos, cenas o charlas, en los que dirigentes de primer nivel pronuncian discursos y luego responden preguntas. Milei disertará por 30 minutos y el Editor Global de Bloomberg John Micklethwait le formulará preguntas.

Para ser miembro pleno de este selecto club, hay que ser un alto ejecutivo de Wall Sreet o del mundo corporativo. No basta simplemente con pagar los 1.400 dólares mensuales de membresía: para ingresar, se necesitan dos miembros actuales que propongan al candidato, una solicitud y biografía, y luego la aprobación del Membership Committee , que revisa las candidaturas mensualmente.

Entre quienes integran actualmente su conducción figuran el CEO de IBM , la presidenta de la Bolsa de Nueva York , el presidente de la Reserva Federal de Nueva York y altos ejecutivos de Apollo, Bloomberg y TIAA.

Entre los oradores de este año aparecen el secretario del Tesoro Scott Bessent , el CEO de Goldman Sachs David Solomon , el primer ministro canadiense Mark Carney, la presidenta y CIO de Alphabet/Google Ruth Porat , el CEO de Vanguard Salim Ramji, el ex CEO de Goldman Lloyd Blankfein, el ex vicepresidente Mike Pence y el chairman de la SEC Paul Atkins.

A las 17, hora de Argentina, Milei tendrá una bilateral con el primer ministro de Israel , Benjamín Netanyahu, con quien se ha reunido ya varias veces. Israel, junto con Estados Unidos, es el principal socio del gobierno libertario. Netanyahu es “aliado y amigo”, aseguró Milei en una entrevista con TN el miércoles. “Tanto Trump como Netanyahu son dos personas muy por encima, ya no solo de la media de los individuos normales, sino dentro del concierto de las naciones”, señaló.

Si bien el canciller Pablo Quirno afirmó a la prensa que no hay una agenda de temas de conversación prevista, se estima que es probable que surja la controversia por las sanciones y acciones judiciales de Argentina contra Navitas Petroleum , la petrolera israelí que participa del proyecto Sea Lion en Malvinas sin permiso argentino.

Netanyahu no ha tomado posición sobre el tema, aunque su hijo Yair , que no ocupa cargo alguno en el gobierno israelí, se pronunció públicamente a favor del reclamo argentino . Escribió en X que las Malvinas pertenecen a Argentina y sostuvo que Israel debería respaldar a Buenos Aires, en parte por la estrecha relación del gobierno de Milei con Israel.

Los líderes podrán conversar también por la situación en Oriente Medio , complicada por la guerra con Irán , y de la cooperación bilateral en tecnología, comercio y seguridad.

Tras su encuentro con el premier israelí, que sucederá en la sede de las Naciones Unidas , ambos se dirigirán a participar de un encuentro de líderes de América latina , en el mismo edificio de la ONU.

Por la noche, a las 21, hora argentina , Milei partirá de regreso rumbo a Buenos Aires , donde arribará el viernes cerca de las 8.30 de la mañana .

Periodista,

Fuente: Clarín