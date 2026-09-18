Salió a trabajar, dejó a su hija con familiares y murió tras recibir una descarga eléctrica

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Una mujer de 36 años fue encontrada muerta dentro de su vivienda en Guapó, en la región metropolitana de Goiânia, Brasil, luego de dejar a su hija de 4 años al cuidado de familiares para realizar una limpieza y no regresar a buscarla.

La víctima fue identificada como Juliana Rodrigues do Carmo, quien trabajaba como diarista y cuidadora de adultos mayores.

El hecho ocurrió el domingo 13 de septiembre en el barrio Jardim Imperial. Según contaron sus familiares, Juliana había dejado a la niña con ellos y debía regresar algunas horas después. Como no apareció y tampoco respondía las llamadas, comenzaron a buscarla.

El cuerpo fue encontrado al día siguiente dentro de la vivienda. La Guardia Civil Municipal intervino y aisló el inmueble para permitir el trabajo de los peritos.

En un primer momento, los investigadores sospecharon que la mujer podía haber sufrido una descarga eléctrica mientras realizaba tareas domésticas. Posteriormente, el informe de la Policía Técnico-Científica confirmó que la muerte se produjo por una descarga eléctrica fatal.

El examen también detectó quemaduras provocadas por la electricidad en la zona del tórax y el cuello. Según la información difundida por la Policía, la mujer fue encontrada cerca de una extensión eléctrica que utilizaba para conectar un televisor.

Las circunstancias exactas del accidente fueron analizadas durante las tareas periciales realizadas en la vivienda.

Juliana era madre de dos hijos: una niña de 4 años y un joven de 18. Además de trabajar como diarista, se desempeñaba como cuidadora de adultos mayores.

El cuerpo fue despedido y sepultado el martes 15 de septiembre.