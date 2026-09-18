Fue detenida por robar baterías y sorprendió por su parecido con Jennifer Lopez

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Una mujer de Minnesota, Estados Unidos, fue detenida acusada de robar baterías para herramientas, pero su fotografía policial llamó especialmente la atención por el gran parecido que usuarios de redes sociales encontraron con la cantante y actriz Jennifer Lopez.

Cyrena Anne Quast, de 35 años, fue detenida el 30 de agosto acusada de sustraer dos paquetes dobles de baterías para herramientas, valuados en unos 580 dólares.

Según informó el New York Post, un empleado del comercio reconoció a la mujer por un supuesto robo ocurrido dos días antes y dio aviso a la Policía. Quast habría admitido el hecho y fue acusada por un delito de hurto. Al día siguiente recuperó la libertad.

Sin embargo, lo que rápidamente generó repercusión en redes sociales fue la fotografía tomada durante su detención. Varios usuarios señalaron el parecido de Quast con Jennifer Lopez y compartieron comparaciones entre ambas.

Incluso, algunos internautas hicieron referencia en tono de broma a la canción “Jenny from the Block”, de Lopez, y bautizaron a la presunta doble como “Jenny from D-Block”.

La repercusión también llevó a que volvieran a circular registros de detenciones anteriores de Quast, vinculados a acusaciones que incluyen posesión de drogas, conducir bajo los efectos del alcohol y fuga de la Policía.

El caso volvió a instalar en redes el debate sobre los parecidos entre personas comunes y figuras reconocidas, aunque la protagonista de la historia no tiene relación con la artista estadounidense.