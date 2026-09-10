“Salgo de mi casa a hacer las compras y tengo miedo”: el fuerte relato de una vecina tras el ataque frente a un colegio de El Palomar

Tres delincuentes balearon a un hombre durante un intento de robo frente al Colegio Emaús, en El Palomar, partido de Morón . El ataque ocurrió cerca de las 7.15 de este jueves , cuando el hombre llevaba a su hija al jardín de infantes.

La víctima, Hernán Mariano Catarraso , de 51 años y excomisario mayor de la Policía Bonaerense, recibió un disparo en el abdomen. Luego, una ambulancia del SAME lo trasladó al hospital Posadas, donde ingresó a terapia intensiva.

El episodio ocurrió sobre la calle Ingeniero Santiago Brian al 900, a metros de la institución educativa. Vecinos y familias sostienen que los robos en los alrededores del colegio se repiten durante los horarios de entrada y salida.

Graciela , vecina de El Palomar, afirmó que la situación del barrio cambió durante el último año. Según su testimonio, los delincuentes aprovechan la circulación de autos cerca del colegio. “ Cambió mucho este último año ”, dijo la mujer en diálogo con Infobae Al Mediodía . La mujer señaló que antes vivía en un barrio tranquilo, pero ahora registra más robos y una mayor violencia.

La vecina explicó que el establecimiento reúne a numerosos alumnos en varios turnos. Esa dinámica concentra vehículos y familias en las calles próximas a la entrada. “Sobre todo porque al haber tantos autos, ellos frenan un auto”, relató. Graciela afirmó que los conductores que quedan detrás no pueden avanzar ni escapar.

La mujer sostuvo que los delincuentes atacan a padres, estudiantes y vecinos . Mencionó robos de autos, mochilas, teléfonos celulares, dinero y otros objetos personales. “Todo”, respondió Graciela al describir las modalidades delictivas. También afirmó que en la zona ocurren entraderas y robos contra personas mayores.

La mujer recordó un ataque contra una pareja de jubilados que vive cerca de su casa. Según contó, los asaltantes ingresaron a la vivienda, golpearon a las víctimas y causaron destrozos. “Últimamente todo es mucho más violento ”, afirmó. La vecina vive a pocas casas del lugar donde Catarraso recibió el disparo.

La mujer contó que escuchó cinco disparos durante el ataque. Revisó las cámaras de su vivienda y salió minutos después, cuando vio al padre tendido en el asfalto.

Carla, madre de un alumno del Colegio Emaús, sostuvo en Infobae Al Mediodía que las familias ya no se sienten seguras al llevar a sus hijos a clase . El temor, afirmó, no depende del horario. “ Hoy le dispararon a un papá ”, expresó Carla. La mujer remarcó que el ataque ocurrió frente a chicos que llegaban al establecimiento.

Carla dijo que la semana anterior otro padre sufrió un asalto cuando retiraba a sus hijos. Según su relato, los delincuentes le apuntaron a la cabeza mientras estaba con los menores.

“Siempre están armados y no tienen miedo en tirar”, sostuvo. La madre afirmó que esa posibilidad condiciona los movimientos de quienes llegan en auto al colegio.

La mujer explicó que algunas familias dejan los vehículos a mayor distancia. Después caminan hasta la institución para evitar estacionar en las cuadras donde denuncian más asaltos.

“Es una locura, pero a veces decís: ‘Lo dejo más lejos del colegio y vamos caminando’” , señaló Carla. Aun así, dijo que esa decisión no elimina el riesgo.

La madre aseguró que los robos ocurren durante la mañana, al mediodía y por la tarde. El colegio tiene alumnos de distintos niveles y concentra actividad durante gran parte del día.

“No importa la hora” , afirmó Carla. Según dijo, los delincuentes buscan autos, carteras, celulares, mochilas y otras pertenencias.

Carla relató que los padres apuran a sus hijos al salir de clase. Evitan quedarse en la vereda y procuran que los chicos suban rápido a los vehículos.

“Por favor, apúrense, rápido, suban al auto” , describió la madre. También señaló que muchas familias discuten dónde guardar las mochilas antes de iniciar el viaje.

Graciela afirmó que instaló cámaras, alarma y un refuerzo en el portón de su garaje. Dijo que tomó esas medidas después de conocer robos en viviendas cercanas. “Es vivir encerrados y con ese temor todo el tiempo” , expresó. La vecina contó que mira las cámaras antes de abrir la puerta o recibir visitas.

La mujer dijo que redujo las salidas nocturnas y evita dejar su casa sola durante celebraciones. Según explicó, teme que delincuentes aprovechen esos momentos para entrar.

Graciela también cambió la forma de guardar su auto. Ahora lo deja en la calle porque considera peligroso abrir el portón y exponerse a una entradera.

“ Es preferible que nos roben el auto afuera ”, sostuvo. La vecina dijo que varios vehículos de su cuadra pasan la noche fuera de los garajes.

Carla relató cambios similares en su vivienda. La familia instaló alarma, cerco eléctrico y portón automático, aunque ella considera que esos recursos no aseguran protección. “Salgo de mi casa a hacer las compras y tengo miedo” , afirmó.

“Uno trata de tomar todos los recaudos que están a la altura nuestra” , dijo Carla. También afirmó que intenta regresar temprano a su casa junto a su familia.

La madre recordó un tiroteo que escuchó después de volver de una cena. Sus hijos se despertaron por el ruido de las detonaciones y preguntaron qué ocurría.

“ Todos vivimos en estado de alerta” , afirmó Carla. Según contó, su marido observa la calle antes de sacar el auto de la vivienda.

Graciela afirmó que observa patrulleros durante algunos horarios, aunque consideró insuficiente esa presencia. “ No alcanza ”, dijo al referirse a la seguridad en la zona.

La vecina reclamó más protección para los alumnos. Señaló que los ladrones también roban teléfonos y mochilas a adolescentes cerca del establecimiento.

Carla anticipó que asistiría a una marcha convocada para las 18.00 . La madre indicó que otros padres del Colegio Emaús también planeaban participar.

“Necesitamos que se haga algo ”, afirmó Carla. La mujer sostuvo que las familias no pueden esperar nuevas medidas mientras continúan los robos en los accesos al colegio.

La madre dijo que desconoce las conversaciones entre las autoridades de la escuela y los funcionarios. Afirmó que el colegio cuenta con seguridad interna, pero no puede intervenir en la calle.

Carla también señaló que evalúa mudarse con su familia fuera de Morón o de la provincia de Buenos Aires. Explicó que la decisión le genera preocupación por los vínculos que mantienen en El Palomar.

“Estamos protegiendo nuestras vidas” , expresó. Carla contó que ella y su marido crecieron en el barrio y asistieron al mismo colegio al que ahora van sus hijos.

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Fuente: Infobae