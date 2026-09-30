Recorría la Patagonia en una camioneta junto a su pareja y era instructora de esquí: Quién era la turista francesa que murió en una avalancha

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La turista francesa que murió tras quedar atrapada en una avalancha en el Cerro Crestón, cerca de El Chaltén, fue identificada como Juliette Agathe Elena Wuillmann, de 29 años. La joven se encontraba realizando esquí de travesía junto a su pareja, Pierre Gabriel Mehdi, de 30, cuando ambos fueron alcanzados por un desprendimiento de nieve.

Wuillmann era instructora de esquí y se dedicaba a crear contenido relacionado con la actividad en distintas montañas. Junto a su pareja recorría la Patagonia en una camioneta y compartía en redes sociales imágenes y experiencias de sus travesías.

En una de sus últimas publicaciones había mostrado un descenso en el Cerro Madsen, también ubicado en la zona de El Chaltén. Allí había destacado las dificultades que presentaban las condiciones meteorológicas, aunque expresó su entusiasmo por explorar las montañas de la Patagonia.

El día de la tragedia, la pareja se encontraba junto a un grupo de cinco personas cuando se produjo el desprendimiento. Alrededor de las 12:45, uno de los guías activó una baliza de ayuda y unos 30 minutos después llegó el primer grupo de rescatistas.

Antes de la llegada de los equipos oficiales, otros esquiadores que se encontraban en la zona comenzaron a trabajar para liberar a las víctimas. Wuillmann fue encontrada a aproximadamente un metro y medio de profundidad y sin signos vitales.

Los presentes realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, guiados por radio por una médica ubicada en un puesto de salud. Sin embargo, no pudieron reanimarla.

Su pareja fue encontrado consciente y sin lesiones graves evidentes. Los propios guías decidieron comenzar el descenso con él para acelerar la evacuación.