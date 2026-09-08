Real Madrid ligó, perdonó y sufrió, pero le ganó al Inter de Lautaro Martínez en el arranque de la Champions

Los mandamientos no escritos del fútbol dictan dos reglas de oro al enfrentar al Real Madrid en la Champions League : está prohibido perdonarlo en el área rival y es un pecado capital cometer errores no forzados en la propia. El Inter de Milán de Lautaro Martínez no cumplió con ninguna de estas dos premisas y manchó una buena presentación en el Santiago Bernabéu al servirle en bandeja al Merengue una victoria 2-1 para que, fiel a su mística, comience con el pie derecho el torneo.

Una vez más, la Casa Blanca demostró que no necesita gobernar el juego para ganar . El inicio fue la radiografía perfecta de un trámite que invitaba a creer en la tragedia madridista: no daba dos pases seguidos y cedía el 75% de la posesión ante un Inter superior al que le fluía el juego a partir de asociaciones y un Lautaro Martínez que siempre pivoteó bien. Pero todo su volumen ofensivo chocó contra el muro de Thibaut Courtois , quien fue tiroteado desde todos lados y terminó cerrando la noche con siete atajadas de todos los colores.

Y como marca otra regla, perdonar arriba significa pagarlo atrás. En un abrir y cerrar de ojos, la superioridad táctica italiana se diluyó por dos horrores en la salida. A los 14 minutos, Yann Bisseck dudó y le regaló el 1-0 a un encendido Kylian Mbappé. Esa definición no fue una más para el francés, ya que alcanzó los 71 goles en la Champions e igualó a Raúl en el Top 5 de máximos artilleros históricos, una lista que hoy lideran Cristiano Ronaldo (140), Lionel Messi (129), Robert Lewandowski (109) y Karim Benzema (90).

¿Y SI ES EL AÑO, KIKI? Mbappé aprovechó el error de la salida del Inter y definió de primera para marcar el 1-0 del Real Madrid. 📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/LzLDbU3Pb9

Poco después del histórico festejo del atacante galo, el Inter completó su combo fatal con otro error inexplicable. El arquero Josep Martínez sobró la presión intentando pisar la pelota ante Federico Valverde , quien adivinó la intención, metió el botín y facturó el 2-0. Dos tiros en los pies, dos saques del medio.

¡¡ARQUERITO TIME Y GOL DE FEDERICO PARA EL SEGUNDO DEL MADRID!! Josep Martínez cometió un error garrafal, Valverde presionó y marcó el 2-0 del Merengue vs. Inter. 📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/wKEFjSRNWk

Lejos de caerse anímicamente, el Inter se jugó sus últimas cartas en el complemento en busca del descuento. Paradójicamente , sobrevivió en gran parte de la mano del propio Martínez , que finalmente cerró la noche con seis atajadas para reivindicarse de su grosero error.

El arquero español tuvo una seguidilla en la que se destacó con una enorme reacción ante un rebote sobre el final del primer tiempo y, luego, tuvo una intervención al estilo handball contra Jude Bellingham.

¡ERA EL TERCERO DEL MERENGUE! Josep Martínez se lució con una doble atajada y evitó el 3-0 del Madrid. 📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/jKo5FZ4drT

¡¡NO SE PUEDE EXPLICAR COMO NO FUE GOL DE BELLINGHAM!! JOSEP MARTÍNEZ LA SALVÓ SOBRE LA LÍNEA Y EVITÓ EL 3-0 DEL MADRID ANTE INTER. 📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/Ea9QXpikJB

Apoyado en esa resistencia, el actual líder de la Serie A encontró algo de justicia cuando venció a Courtois cerca del desenlace. Porque cuando nadie paraba a nadie y todo se resumía a un frenético ida y vuelta donde el Madrid merecía liquidarlo, descontó a los 32 minutos con un gol de Carlos Augusto , tras un gran pase atrás de Lautaro , que coronó un buen partido moviéndose al estilo de un segundo delantero.

ASISTENCIA DEL TORO Y DESCONTÓ EL INTER: Lautaro Martínez metió el buscapié y Carlos Augusto la empujó para marcar el 1-2 ante Real Madrid. ¡Hay partido! 📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/phjo7MTSkh

Ese grito abrió el juego y obligó al Madrid a volver a sufrir y ordenarse cuando ya creía tener todo controlado. Pero fue tarde para que el Inter se llevara un punto que hubiese sido meritorio por lo hecho en la primera mitad y por haber competido en todo momento, aunque el Merengue también supo equiparar la balanza en el complemento al perdonar situaciones claras que no suele fallar. La jerarquía en las dos áreas le dio los tres puntos a la Casa Blanca.

Fuente: Clarín