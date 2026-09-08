La Justicia ordenó que Aníbal Lotocki quede preso por la causa de las lesiones a Silvina Luna, Stefi Xipolitakis y otras pacientes

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El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 28 ordenó este martes que Aníbal Lotocki permanezca detenido en el marco de la causa por las lesiones graves sufridas por Silvina Luna, Pamela Sosa, Estefanía Xipolitakis y Gabriela Trenchi. La medida había sido solicitada por el fiscal Sandro Abraldes y contó con el respaldo de las querellas.

Lotocki fue condenado inicialmente en febrero de 2022 a cuatro años de prisión y cinco años de inhabilitación especial para ejercer la medicina, luego de ser encontrado responsable de lesiones graves reiteradas contra las cuatro mujeres.

Posteriormente, la Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal confirmó su responsabilidad, incorporó una condena por estafa en perjuicio de Gabriela Trenchi y elevó la pena a ocho años de prisión y diez años de inhabilitación para ejercer la medicina.

La condena todavía no se encuentra firme. La defensa presentó una queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación luego de que fuera rechazado un recurso extraordinario. El planteo tramita ante el máximo tribunal desde el 27 de agosto de 2025.

Por qué ordenaron su prisión preventiva

El Tribunal consideró que la situación procesal de Lotocki cambió desde el último pedido de detención realizado en 2023. Entre los nuevos elementos, destacó que la condena fue confirmada por Casación y que actualmente solo resta que la Corte Suprema resuelva la presentación de la defensa.

Los jueces entendieron que el avance del proceso incrementó el riesgo de fuga ante la posibilidad concreta de que Lotocki deba cumplir una pena de prisión efectiva.

La resolución también tuvo en cuenta antecedentes relacionados con su comportamiento durante el proceso. Según el Tribunal, el médico incumplió en tres oportunidades la obligación de informar ausencias de su domicilio superiores a 24 horas y se mudó fuera de la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires sin autorización judicial.

Esas circunstancias ya habían sido consideradas por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional al disponer anteriormente su prisión preventiva en otra causa.

Lotocki ya se encuentra detenido

La nueva medida no implica que Lotocki deba ingresar nuevamente a una cárcel, ya que actualmente permanece detenido por orden de otro tribunal.

El médico está privado de su libertad por el homicidio simple con dolo eventual de Rodolfo Cristian Zárate, causa cuyo juicio se desarrolla ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 17.

Por este motivo, el TOC N° 28 dispuso que su actual detención quede también vinculada a la causa por las lesiones mediante una “anotación conjunta”.

De esta manera, la prisión preventiva ordenada por el tribunal busca garantizar que Lotocki permanezca a disposición de la Justicia mientras continúa el trámite del expediente y, eventualmente, pueda ejecutarse la pena de ocho años de prisión.