Quién es Rodolfo Aguiar, el líder de los estatales de ATE que tomó un edificio de los militares

Rodolfo Aguiar tiene 55 años y era un sindicalista poco conocido hasta noviembre de 2023, cuando reemplazó a Hugo Godoy al frente de la conducción nacional de la Asociación de Trabajadores del Estado ( ATE ), uno de los dos sindicatos más poderosos del sector público, con representación en todas las provincias y 342.000 afiliados. Aguiar es hoy uno de los rostros más combativos contra la gestión de Javier Milei.

Aguiar fue denunciado hoy en la Justicia por tomar durante dos horas la sede de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (Iosfa) , la prestadora médica de los militares que está en crisis y podría despedir en los próximos días a 600 personas.

No es el primer cruce que tiene Aguiar con la gestión libertaria. Hace dos años, un tuit fue casi como una declaración de guerra. “ En el 2025 le vamos a robar la motosierra al Gobierno y les vamos a cortar la cabeza a ellos . No vamos a tolerar nuevos despidos en el Estado. El Gobierno tiene que garantizar la continuidad laboral de los 57.513 contratos que vencen el 31 de diciembre y debe terminar con la ‘reprecarización’ laboral en el Estado firmando los nuevos vínculos por el plazo mínimo de un año”, escribió.

Así, dio un paso más en su ofensiva por llevar a la Justicia “los miles de despidos” a su juicio “arbitrarios” que dispuso el gobierno libertario.

AHORA!! EN EL 2025 LE VAMOS A ROBAR LA MOTOSIERRA AL GOBIERNO Y LE VAMOS A CORTAR LA CABEZA A ELLOS!! NO VAMOS A TOLERAR NUEVOS DESPIDOS EN EL ESTADO!! El Gobierno tiene que garantizar la continuidad laboral de los 57.513 contratos que vencen el 31 de diciembre y debe terminar… pic.twitter.com/gXh8nHno9f

Contratado a sueldo desde hace 24 años en la Unidad de Atención Integral del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) de General Roca, Aguiar construyó su carrera sindical en Río Negro, siempre en la administración pública. A los tres años de haber ingresado al PAMI se convirtió en delegado gremial de ATE. Escaló hasta la Secretaría General de la seccional provincial, en la que estuvo durante dos mandatos. Se interesó por subir el perfil cuando aceptó secundar a “Cachorro” Godoy en la conducción nacional y ser su adjunto. El 7 de noviembre de 2023 lo reemplazó al frente de ATE en una elección en la que venció sin inconvenientes a Carlos Quintriqueo , referente estatal en Neuquén, y a Alejandro Lipcovich , dirigente del Hospital Garrahan. Mantuvo así la hegemonía de la Lista Verde.

Aguiar es militante de Unidad Popular, la fuerza política del economista Claudio Lozano, que integró el Frente de Todos y se alió al kirchnerismo. Pesaron sobre él 55 causas judiciales, aunque en ninguna de ellas se le llegó a imputar la comisión de delito, según averiguó LA NACION . Una de esas causas fue por encabezar una protesta contra Mauricio Macri, en Viedma, cuando Cambiemos gobernaba el país. Además, Aguiar es un impulsor de los reclamos en la Patagonia por la compra de tierras por parte del empresario inglés Joe Lewis , un antecedente que según él, contribuye a la “extranjerización” de los territorios en el sur.

También tuvo sus choques con el gobernador rionegrino Alberto Weretilneck , quien ordenó detenerlo después de haber encabezado una protesta para oponerse a un proyecto oficial sobre endeudamiento. “Me declaro preso político de la alianza del gobierno nacional de Macri y del provincial de Weretilneck”, desafió al entregarse a la Justicia en General Roca. Estuvo detenido 10 días por coacción agravada. En 2019 fue sobreseído. Los caminos con Weretilneck se volvieron a cruzar recientemente. Aguiar asistió a la inauguración del año legislativo y apoyó a Weretilneck en su pelea con la Casa Rosada por la coparticipación y otros fondos.

Aguiar es considerado un duro, pero también un reformista en lo relativo al tablero sindical. Impulsó en ATE una reforma estatutaria que estableció a partir de 2022 la paridad de género en los cargos y limitó las reelecciones a dos mandatos . En Río Negro rompió el molde cuando entregó de manera voluntaria su declaración jurada de bienes mientras estuvo al frente de la seccional de ATE . Pidió que la publicación de estos datos sea obligatoria para el resto de sus pares sindicales. No tuvo eco.

Por el momento, ATE, que es uno de los gremios fuertes de la CTA, avanza en soledad en su estrategia de confrontación con la gestión de Milei. La UPCN, el gremio mayoritario de la administración pública nacional y que integra el sector dialoguista de la CGT (representado por su histórico jefe, Andrés Rodríguez). Aguiar y Rodríguez se enfrentaron públicamente hace un mes, cuando chocaron por un nuevo acuerdo salarial por debajo de la inflación con el Gobierno, que actuó en su rol de empleador. “Quien ataca e intenta dividir a los trabajadores y a sus representantes, con una lógica de fake news , no comprende el valor de mantener vigentes los convenios colectivos de trabajo, la negociación salarial y la preservación de los puestos de trabajo”, lo acusó Rodríguez, en un comunicado.

Aguiar nació el 2 de mayo de 1971 en Ingeniero Huergo, un municipio del departamento rionegrino de General Roca. Su padre (de familia peronista) murió en un accidente de auto cuando él tenía 3 años, mientras que su mamá (de familia radical) fue docente y militante de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (UNTER).

Terminó el secundario con uno de los mejores promedios y asumió un cargo como preceptor en el Colegio CEM N° 9 de Roca. Aunque no se recibió, después estudió Derecho en la Universidad Nacional del Comahue. En su entorno, dijeron a LA NACION que le restan entre 10 y 15 materias para recibirse.

Trabajó para Coca-Cola y en 2002 comenzó a trabajar en el Estado, en la sede roquense del PAMI. Allí estuvo como delegado durante 6 años, mientras que fue dos veces secretario general de ATE Río Negro y secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma de Río Negro.

Además, se posicionó en los últimos años como referente provincial del partido político Instrumento Electoral por la Unidad Popular (UP). “En lugar de estar tocando el bombo afuera de la Legislatura tenemos que estar adentro con una banca, discutiendo y aportando proyectos. El sindicato tiene un límite. Cortar la calle puede ser superado por tener un representante adentro. Unión Popular no es un partido de los trabajadores del Estado, es un partido político que convoca a todos”, marcó su postura.

Su hijo Romeo es actualmente Secretario Gremial del Consejo Directivo Provincial de ATE Río Negro.

Fuente: La Nación