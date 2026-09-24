Antes de la despedida de Messi, Scaloni habló de su futuro y el recambio en la Selección

Lionel Scaloni habló sobre su continuidad como director técnico de la selección argentina antes de comenzar el entrenamiento para la serie de partidos amistosos que disputará el combinado nacional.

El DT confirmó que se reunirá con las autoridades de la AFA para definir su futuro y explicó que busca iniciar un recambio con futbolistas jóvenes en los próximos encuentros.

El DT de la Selección explicó que no pudo encontrarse personalmente con Claudio “Chiqui” Tapia por el momento, por lo que no tomó una decisión definitiva sobre su futuro como DT . “No me pude reunir porque tuve un problema y tuve que ir al dentista. No hay novedades, me reuniré con el presidente y allí lo definiremos. Apenas haya algo que informar, lo haremos ”, sostuvo al respecto .

Ante las repreguntas sobre su continuidad, el director técnico desmintió las especulaciones que circularon en los últimos días. “ Por ahora todo lo que salga no es verdad ”, sostuvo.

Si bien ratificó su interés por seguir en el cargo, advirtió que existen cuestiones a tratar: “Este es el lugar soñado y eso no va a cambiar. Ganas seguro que hay de estar acá, pero hay un montón de aspectos que tenemos ganas de sentarnos y hablar ”.

Respecto de la lista de convocados para los amistosos, el seleccionador descartó que represente un indicio de su permanencia o partida: “La convocatoria no es señal de nada, lo haría cualquier entrenador ”, señaló.

Aun así, al referirse a la despedida de Lionel Messi , transmitió su deseo de acompañar al capitán en el encuentro. “ Deseo estar en la despedida de él, como no sé si después voy a estar, queríamos que esté en este partido ”, expresó.

“Yo quería que fuese ahora porque después no sabía si iba a estar y me gustaba estar . Si hay que hacer un homenaje, ahora es el momento y que reciba todo el cariño de la gente”, agregó al respecto.

Por otro lado, Scaloni adelantó que el equipo afrontará una etapa de renovación generacional similar a la iniciada años atrás, sin presuntos pronósticos de un nuevo liderazgo: “ Esperamos que haya algo de recambio, hicimos lo mismo en el 2018 . Trabajamos para la selección, no para nadie en particular”.

El técnico también se refirió al impacto emocional del último Mundial: “Tuve tiempo de desconectar un poco y dejar la amargura por no haber podido ganar, pero con la tranquilidad de cómo se dio todo”, manifestó.

Sobre esto que vivió como una frustración por no alcanzar el objetivo, agregó: “ El golpe de no haber ganado fue fuerte, porque estábamos a las puertas de otro título mundial ”.

De cara a los próximos partidos, indicó que buscará dar oportunidad a nuevas alternativas: “Estos dos partidos sirven para que estos chicos jóvenes puedan exprimirse, queremos ver a otros chicos ”.

Y sobre el trabajo en las prácticas, completó: “ Hay chicos que tienen un gran futuro y ojalá se puedan quedar para siempre en la selección y el contexto hoy indica que se puede hacer. Todo lo que sea meter chicos jóvenes ayuda”.

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Fuente: La Nación