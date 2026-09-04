¿Querés contar una historia de vida en un cortometraje? El INCAA ofrece USD 35.000 para hacer una película

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El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) recordó la convocatoria del concurso Historias Breves, una iniciativa destinada a impulsar a nuevos directores y proyectos de cortometrajes.

La inscripción comenzó el viernes 21 de agosto y permanecerá abierta hasta las 14 del 25 de septiembre.

Las propuestas deberán presentarse de manera online a través de la plataforma INCAA a través del siguiente link de inscripción:

https://www.incaa.gob.ar/convocatorias/abrimos-la-convocatoria-a-historias-breves-2026-drama/

El concurso contempla proyectos de drama, drama familiar, drama romántico, drama histórico y melodrama. No podrán participar trabajos de animación ni documentales. Los cortometrajes deberán tener una duración máxima de 15 minutos, incluidos los títulos y créditos.

Se seleccionarán seis proyectos por orden de mérito y cada ganador recibirá USD 35.000. El premio será abonado en pesos, tomando como referencia el tipo de cambio vendedor del Banco Nación correspondiente al día anterior al pago.

El dinero se entregará en dos etapas: un 80% al momento de la firma del contrato y el 20% restante luego de la aprobación del Apto Técnico de la copia final. El pago estará sujeto a la disponibilidad presupuestaria del organismo.

Historias Breves tuvo su primera edición en 1995 y fue creado para brindar una primera experiencia profesional a nuevos directores. Con los proyectos seleccionados, el INCAA producirá las obras, que podrán ser estrenadas en festivales y salas.

Pueden participar mayores de 18 años, argentinos o extranjeros con residencia permanente en el país. El proyecto deberá ser presentado por su propio director y la inscripción será gratuita.

El concurso tendrá una modalidad de doble ciego. La carpeta presentada no podrá incluir información que permita identificar al director y, al mismo tiempo, los participantes no conocerán la identidad de los integrantes del jurado.

Los proyectos serán evaluados sobre un máximo de 90 puntos. La originalidad y creatividad tendrán el mayor peso, con hasta 50 puntos, a partir de aspectos como la sinopsis, la motivación del director, el guion y la propuesta estética y narrativa.

También se analizarán la factibilidad, el interés general, las posibilidades de realización y las fuentes de trabajo que pueda generar cada proyecto.

Los directores seleccionados deberán firmar un contrato con el INCAA. Luego de recibir la primera cuota, tendrán 60 días corridos para acreditar el inicio del rodaje mediante la presentación de al menos 30 minutos de material bruto.

A partir de entonces contarán con 12 meses, sin posibilidad de prórroga, para entregar la copia final de la obra.

Como parte de las condiciones del premio, los ganadores deberán ceder al INCAA, de manera gratuita y no exclusiva, los derechos de exhibición de sus cortometrajes durante cuatro años en espacios como CINE.AR TV, CINE.AR Play y el Cine Gaumont, entre otros medios públicos.