Qué dijo uno de los ladrones que intentó robarle al custodio de la ministra Monteoliva durante el tiroteo en La Matanza

Un custodio de la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, fue baleado durante un intento de robo este martes en la madrugada.

El hecho ocurrió frente a su casa, en el partido bonaerense de La Matanza. La víctima, David Ezequiel Farías, logró evitar el asalto e hirió a uno de los ladrones que, mientras estaba tendido en el suelo, le pedía que frenara: “Soy laburante. Hago esto porque estoy tapado en deudas”.

Ezequiel, hijo del custodio, fue el primero en salir en cuanto escuchó los disparos y presenció el momento en el que el sospechoso le suplicaba. En diálogo con TN, contó que en la zona del asalto era “todo sangre”, la moto estaba en el lugar y había “una persona tirada en el piso que seguía viva y gritaba”.

El asalto ocurrió en el domicilio del custodio. El funcionario, de 61 años, circulaba en su Toyota Etios por la calle Gallardo al 800 cuando dos motochorros a bordo de una Yamaha lo interceptaron, abrieron fuego contra el vehículo y una de las balas impactó en el vidrio del asiento del conductor.

Ezequiel contó que se despertó con el ruido de los disparos y escuchó “al menos ocho”. Al llegar al frente de la casa, encontró a su padre ensangrentado .

Farías se había defendido con su arma y, durante el tiroteo, recibió un disparo en el brazo izquierdo. De acuerdo con el testimonio de su hijo, otros cuatro tiros impactaron en el auto.

En tanto, uno de los delincuentes recibió un disparo en la espalda y cayó en el lugar, inmóvil. El otro se dio a la fuga, pero cayó a dos cuadras y media y, “en ese tramo, puede llamar a la familia, que lo socorre y lo lleva hasta el hospital”. Este asaltante fue ingresado al Hospital Simplemente Evita , donde los médicos constataron que tenía cinco impactos de bala .

Por su parte, Ezequiel informó que su padre fue operado en el Hospital Churruca y está fuera de peligro. “El disparo no afectó ninguna arteria”, agradeció.

El caso quedó a cargo del fiscal Adrián Arribas, de la UFI Descentralizada N°2, que trabaja junto a la Comisaría 2° Sur de González Catán.

Fuente: TN