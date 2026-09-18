Por qué las personas hacen un regalo para agradecer un favor: no es la gratitud el sentimiento que más influye, según un estudio

Muchas personas suelen darle un regalo a alguien que los ayudó o les hizo un favor. Si bien muchos interpretan el obsequio como una señal de agradecimiento , un estudio identificó que hay otro sentimiento que explica esa actitud .

En específico, se trata de una investigación publicada en 2025 en la revista Applied Psychology: Health and Well-Being y llevada a cabo por investigadores de la Universidad de Chicago, la Universidad Nacional de Seúl y la Universidad de Nuevo México.

Allí, los científicos llevaron a cabo tres estudios para comparar cuatro emociones relacionadas con este tipo de situaciones: gratitud , afecto, respeto y sensación de estar en deuda . ¿Cuál de todas ellas estuvo más asociada a la iniciativa de dar un regalo?

La gratitud y la sensación de estar en deuda pueden aparecer cuando una persona recibe un favor. Es importante no confundirlas: sentirse en deuda implica considerar que se le debe algo a quien brindó una ayuda , es decir, que implica un sentimiento de obligación .

Para analizar esta diferencia, en el primer estudio participaron 120 estudiantes universitarios de Estados Unidos . A cada uno se le presentaron dos situaciones hipotéticas relacionadas con profesores de la escuela secundaria.

Uno de ellos era un docente al que el alumno admiraba y del que había aprendido mucho, pero que no le había escrito una carta de recomendación. El otro no generaba el mismo nivel de admiración, pero sí había hecho una recomendación para ayudarlo a ingresar a la universidad.

Después, los participantes indicaron cuánto afecto, gratitud, respeto y deuda sentirían hacia cada profesor y qué tan probable sería que les hicieran un regalo de agradecimiento .

De acuerdo a los resultados del experimento, los estudiantes tuvieron más afecto y respeto hacia el profesor que más admiraban y del que más habían aprendido . Sin embargo, se sintieron más en deuda con aquel que había escrito la carta de recomendación . En tanto, la gratitud fue prácticamente la misma hacia ambos.

A pesar de sentir mayor admiración por el primero, los participantes mostraron una mayor intención de hacerle un regalo al profesor que había escrito la recomendación .

En específico, en una escala del 1 al 7, obtuvo un promedio de 5,22, frente a 4,79 del otro docente . Además, cuando solamente podían elegir a uno, 70 optaron por quien había realizado el favor y 50 por el otro profesor.

Por lo tanto, la sensación de estar en deuda fue la que estuvo relacionada con una mayor intención de hacer un obsequio .

Los científicos repitieron el experimento con 327 estudiantes y encontraron un patrón similar. En específico, los participantes volvieron a sentir más afecto y respeto por el profesor admirado, pero más deuda hacia quien había escrito la carta .

En esta investigación, un 62,7% eligió hacerle el regalo al docente que había redactado la recomendación, mientras que el 37,3% se inclinó por el profesor que admiraban más.

Esos dos estudios se basaron en situaciones hipotéticas. Por eso, en una tercera etapa, los científicos trabajaron hechos reales: a 561 estudiantes les pidieron que recordaran hasta tres profesores que realmente les habían escrito cartas de recomendación cuando estaban por ingresar a la universidad.

En total, reunieron información sobre 1.471 docentes . Los participantes habían hecho un regalo de agradecimiento a 436 de ellos, es decir, al 29,6% .

Al estudiar las cuatro emociones (afecto, respeto, gratitud y sensación de deuda) al mismo tiempo, solamente sentirse en deuda se mantuvo en la mayoría de los casos . Además, fue la única de las cuatro que estuvo vinculada con cuánto dinero habían gastado en los obsequios .

Fuente: TN