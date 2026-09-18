Encuesta de Poliarquía: la imagen de Milei no remonta, crece el rechazo entre las mujeres y se fortalece Cristina Kirchner

La aprobación de la gestión de Javier Milei se mantuvo en 42% en septiembre, el mismo nivel registrado en julio y agosto, una meseta después de la caída registrada durante el primer semestre del año, según la última encuesta nacional de Poliarquía . El relevamiento de una de las consultoras más respetadas del mercado refleja una dualidad de cara a las elecciones de 2027: el Gobierno pudo detener su caída, pero no logra iniciar un camino de recuperación.

Dos datos sobresalen en el informe. El primero es el récord en la brecha de género entre los que apoyan a Milei y los que lo rechazan. Solo una de cada tres mujeres valora positivamente la gestión presidencial, mientras que entre los hombres lo hace el 52%. Además, en un escenario de oferta restringida para las próximas elecciones presidenciales, Cristina Kirchner se ubica en primer lugar, con 38%, seguida por Milei con 34% y Mauricio Macri con 18%. Otra vez, dos caras de la moneda: por un lado, sorprende la fortaleza de la expresidenta, detenida en su domicilio e impedida de ser candidata, y por otro se vislumbra un escenario favorable al oficialismo en caso de una convergencia entre La Libertad Avanza y el Pro .

El informe de la encuestadora que dirige Alejandro Catterberg describe la evolución del año en dos etapas. “Un primer semestre de deterioro constante y los últimos tres meses donde los indicadores parecen haberse amesetado”.

La comparación de indicadores clave entre enero y julio muestra el tamaño del desgaste acumulado por el Gobierno en la primera mitad del año: la aprobación presidencial cayó 9 puntos, la imagen positiva del Gobierno retrocedió 12 puntos, y la idea de que el Gobierno “gobierna para la mayoría de la gente” perdió 12 puntos. En el mismo período, la percepción de que “la mayoría de las personas que forman el gobierno son corruptas” subió 11 puntos.

Entre julio y septiembre, más allá del estancamiento de la aprobación presidencial, algunos de los indicadores se recuperaron parcialmente. La imagen positiva del Gobierno sumó 3 puntos, la idea de que gobierna para la mayoría ganó 4 puntos y la percepción de corrupción bajó 2 puntos. Siguieron cayendo la evaluación positiva de la situación económica, que retrocedió 3 puntos adicionales, y la idea de que “el Gobierno sabe cómo resolver los problemas, pero necesita tiempo” perdió 6 puntos.

Según el informe, ese desgaste impactó en tres planos: “En el plano institucional, durante el primer semestre se debilitó la narrativa anticasta , la imagen de Gobierno y la percepción de integridad. En el plano económico, empeoraron tanto la lectura de la situación actual como sus perspectivas. En el plano de las expectativas, se acortan los tiempos percibidos para la resolución de los problemas del país, un indicador que continúa en descenso en el último trimestre, y se debilitan las señales de mejora futura”.

Pese a la estabilidad general en 42%, la encuesta detectó pérdidas de apoyo en segmentos centrales de la propia coalición de Milei. Entre los votantes de Patricia Bullrich en 2023 el apoyo bajó 8 puntos respecto de agosto, y entre los encuestados de nivel socioeconómico alto cayó 10 puntos en el mismo período. En lo que va del año, ambos segmentos acumulan caídas de 18 y 22 puntos, respectivamente, en sus niveles de respaldo a la gestión.

Uno de los datos centrales del informe es la diferencia de aprobación entre hombres y mujeres, que este mes alcanzó los 20 puntos: 52% de aprobación entre los hombres contra apenas 32% entre las mujeres, es decir. Según la serie histórica de Poliarquía, esa brecha se duplicó desde el inicio del mandato: era de 9 puntos en el promedio de 2024, subió a 11 puntos en 2025, a 12 puntos entre enero y mayo de 2026, y llegó a 20 puntos en el promedio del trimestre junio-septiembre de 2026.

“Nunca en nuestra serie histórica de más de 30 años registramos una diferencia tan amplia y sostenida en la apreciación y evaluación de un líder político como lo que se observa en el caso del presidente Milei” , sostiene el estudio. Y plantea una hipótesis: “La amplificación de la brecha puede tener alguna explicación económica (las mujeres son más sensibles a la agenda cotidiana familiar -ingresos, consumo, empleo, bienestar-), pero sin duda la raíz se encuentra en dimensiones vinculadas al estilo de liderazgo y comunicación del presidente”.

El 52% de los consultados evalúa negativamente la situación económica actual del país, tres puntos más que en agosto, mientras que la evaluación positiva bajó cuatro puntos y se ubicó en 14%, con lo que regresa a niveles de julio. La mirada retrospectiva también empeoró: 55% considera que el país está peor que hace un año, dos puntos más que el mes anterior.

Las expectativas hacia adelante funcionan, según el informe, “como un colchón relativo”: mientras el 52% evalúa negativamente el presente, el 41% cree que la situación empeorará en el futuro, una brecha de 11 puntos entre el diagnóstico actual y la proyección. Dentro de ese horizonte, un 35% cree que la situación mejorará y un 21% que permanecerá igual. Respecto de la economía personal, en cambio, se registró una leve mejora de dos puntos, con un 39% de evaluaciones positivas.

En cuanto a las preocupaciones personales, los problemas económicos agrupados pasaron de 56% de menciones en julio a 60% en septiembre. Dentro de ese conjunto, los bajos salarios encabezan el ranking con 20% de menciones -“un valor récord en la serie”-, seguidos por el desempleo y, en tercer lugar, la inflación.

Sobre a quién beneficia la gestión, siete de cada diez argentinos creen que el Gobierno actúa pensando solo en “algunos sectores”, tres puntos más que en agosto, aunque todavía por debajo del pico negativo registrado en julio. Un 29% considera que el Gobierno gobierna para la mayoría “de la gente”.

Ante la pregunta de a quién preferirían como próximo presidente entre Cristina Kirchner , Javier Milei y Mauricio Macri , la encuesta arrojó 38% para Kirchner, 34% para Milei y 18% para Macri, con 5% de votos en blanco y 4% de no sabe/no contesta. “El nivel de CFK refleja, en este escenario forzado, el piso del rechazo a Milei”, señala Poliarquía, que agrega que una eventual convergencia entre los votos de Milei y Macri alcanzaría los 52 puntos.

Por segmentos, Kirchner domina ampliamente en el Gran Buenos Aires (60%) y entre los sectores de menores ingresos, mientras que Milei concentra su mayor apoyo en los niveles socioeconómicos altos (44%) y en el interior del país (37%). El respaldo a Macri crece con la edad de los encuestados. La brecha de género vuelve a aparecer en este escenario: la diferencia entre hombres y mujeres en la predisposición a votar a Milei es de casi 20 puntos.

Fuente: La Nación