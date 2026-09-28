Polémica en el Ejército: denuncian descuentos compulsivos a soldados por $ 1.000 millones para financiar revistas que no se distribuyen

Tras las denuncias por sobresueldos en la Armada , las suspicacias sobre la existencia de supuestos manejos irregulares ahora se posan en el Ejército: uniformados advierten que perciben sus sueldos con descuentos por una revista que no se está distribuyendo -se imprimió una vez al año- y por otra publicación, que se financia con el aporte de soldados voluntarios, de la que las fuentes consultadas desconocen su existencia. Estaría en discusión una suma de más de mil millones de pesos, pero en la vocería de la fuerza justifican que la primera revista "no tiene una periodicidad determinada de impresión" y rechazan cualquier sospecha.

Se trata de las revistas Soldados -en este caso distribuida solo una vez este año y en cinco ocasiones en 2025- y El Soldado Argentino. Ambas son editadas por la Fundación Soldados, que es una entidad civil, pero está estrechamente vinculada a la fuerza: su consejo de administración está integrado por miembros de la misma y su presidente, según lo establece el estatuto interno, es designado por el Estado Mayor General del Ejército.

El malestar surgió en filas de la fuerza porque este año Soldados solamente imprimió una edición mensual, la n.º 289, y en sus 29 años de historia ha tenido un promedio de salida de 10 revistas anuales. Cada militar que se incorpora al Ejército Argentino automáticamente percibe un descuento mensual en sus haberes en concepto de “Periódico Soldados”, que actualmente es de $2.060.

Ese descuento incluye también a los uniformados que integran las filas por poco tiempo en medio de un recambio permanente de personal que, de todos modos, aporta, pero que nunca recibe la revista. "Adrede, las ediciones no indican en qué mes fueron impresas, para no levantar sospechas, aunque puede seguirse el hilo histórico por las noticias que contiene", explica una fuente castrense consultada.

De acuerdo a un recibo de sueldo fechado el 30 de agosto de 2026, de un soldado voluntario de segunda en comisión, registra como descuento por el "Periódico Soldados (FUNDASOL)", $2060,51 y también tiene otra percepción por "FUNDASOL- "Revista El Soldado Argentino", por $1236,30.

"Nadie la conoce", afirma un jefe militar consultado sobre esta última publicación que reconoce, además, que el primer periódico citado no se entrega desde hace meses. "Te descuentan por un servicio que no se da", agrega. Aportó sendos recibos de un coronel y un cabo del mes de agosto con un descuento de $2060,51 en sus haberes para solventar Soldados. Y remarca que "si uno quiere puede borrarse (de la suscripción) y que no le descuenten. Pero nadie lo hace porque no sabe cómo hacerlo".

En tanto, un recibo de un cabo primero, de agosto de 2025, registra un descuento de $1638,60 para el "Periódico Soldados". La última edición de esta publicación alcanzó los 57 mil ejemplares, con 44 páginas cada uno. En lo que va del 2026, "se estima que el Ejército retuvo de los haberes de su personal un mínimo de mil millones de pesos , cuyo destino se desconoce, ya que solamente se imprimió una sola edición mensual de revistas, cuyo valor no superaría los $100 millones", agrega la fuente castrense consultada.

En la vocería del Ejército, en tanto, justificaron que "Revista Soldados no tiene una periodicidad determinada de impresión, se adecúa a las actividades principales que realiza el Ejército. Lo mismo pasa con la revista El Soldado Argentino, que distribuye contenidos relacionados con la instrucción técnica. Más cerca de fin de año se publica un calendario anual. El calendario 2027 tendrá foco en los 45 años de Malvinas y se envía en papel y el acceso a los canales informativos es permanente".

Respecto a las demoras en la distribución, respondieron que "puede ser que la percepción de una falta de entrega se deba a una demora del número actual -que está finalizando el proceso de edición-, esperando incorporar dos actividades muy importantes de esta semana, que son la entrega del segundo escuadrón de tanques modernizados TAM 2C A2, y el desarrollo del ejercicio de capacidades anfibias en Rosario de este fin de semana". Sin embargo, la fuente castrense consultada se preguntó "¿qué tiene que ver el ejercicio militar del fin de semana en Rosario? Acaso no hubo otras actividades antes o es que solo se imprime cuando hay algo" y rechazó que sea enviada la edición digital por mail a los uniformados.

La Fundación Soldados (FUNDASOL) tiene su sede en avenida Santa Fe 4815 y opera, además, la FM Soldados y supo tener un programa los sábados bien temprano por la TV Pública. En su web oficial, además, incliuye como medios de comunicación administrados y sostenidos: "Soldados, el portal Fundación Soldados Digital, la Revista del Suboficial y la revista El Soldado Argentino -estas tres últimas disponibles en formato digital y papel, el programa televisivo Nuestro Ejército y la División Editorial". Cuando uno clickea los nombres de las revistas apuntadas, no puede acceder, ya que el link está "roto".

Redactor de Política.

Fuente: Clarín