“Es un pollerudo”: Osvaldo Jaldo criticó a Manzur por su visita a Cristina Kirchner

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo , apuntó contra su predecesor, Juan Manzur, luego de que este difundiera una fotografía junto a Cristina Kirchner, a quien visitó en su departamento de Constitución, donde cumple prisión domiciliaria. "Es un pollerudo" , lanzó el mandatario provincial contra su ahora rival dentro del peronismo provincial.

Concretamente, el jefe provincial criticó: "El senador, viéndose en debilidad política, fue en busca de una pollera. Es un pollerudo", dijo al cerrar una conferencia de prensa en Tucumán este lunes.

La reunión de Manzur con la expresidenta representa un importante gesto para la conformación de un perfil opositor dentro del peronismo tucumano hacia 2027 , luego de que la cercanía de Jaldo con Javier Milei despertara el malestar de una parte del justicialismo tucumano.

La fotografía fue publicada por el propio Manzur en su cuenta de X este viernes, acompañada por las siguientes palabras: "Compartí un gran encuentro con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el que conversamos e intercambiamos opiniones sobre la realidad que atraviesa nuestro país y, en particular, la situación de la provincia de Tucumán".

Según medios locales, las críticas de Jaldo a Manzur no quedaron ahí y le reclamó por el proyecto de ley de Zonas Frías, que reduce los subsidios a la electricidad, y que se aprobó la semana pasada en el Senado, votación en la que el exgobernador se ausentó.

Sin nombrarlo, el actual gobernador tucumano dijo: "Nosotros nos jugamos por Tucumán, no como algunos senadores que, a la hora de votar, salieron corriendo por la puerta de atrás del Congreso. Salieron corriendo para no evidenciarse que no iban a votar. O, lo que era peor, iban a votar en contra de Tucumán, iban a votar en contra de la ley de Zona Fría".

El peronismo tucumano atraviesa una disputa cada vez más marcada entre el oficialismo que responde al gobernador y el espacio que encabeza el exmandatario Manzur.

La distancia entre ambos sectores ya tiene una expresión electoral concreta: a poco más de diez meses de los comicios, Yedlin afirmó a Clarín que “ acá ya estamos en campaña ”. Prueba de esto último es que en algunas calles de San Miguel de Tucumán ya hay pintadas con la leyenda: “Manzur gobernador 2027”.

La crítica de este sector peronista a Jaldo se centra en su dialogismo con el Gobierno de Milei: “ Manzur y yo nos oponemos a esta alianza”, resaltó Yedlin, y no dudó en marcar las relaciones como una determinante de ruptura.

El quiebre definitivo se habría dado tras las últimas elecciones legislativas de 2025, en donde decidieron ir en unidad contra el creciente avance libertario. En ese marco, el diputado nacional Javier Noguera, quien respondía a Fuerza Patria –espacio de Manzur–, saltó alas filas de los legisladores fieles a Jaldo, presuntamente por presiones que involucraban a su mujer, la actual intendente de Tafí Viejo, Alejandra Rodríguez. Esto habría caído muy mal en el espacio de Manzur.

La reunión entre el exgobernador con Cristina Kirchner es la consecuencia de los acercamientos que Manzur ha llevado adelante con figuras del peronismo en todo el país.

De acuerdo con Yedlin, las decisiones tomadas desde la cúpula peronista nacional repercuten directamente en sus movimientos. En este sentido, declaró que "necesitamos un peronismo nacional unificado".

Fuente: Clarín