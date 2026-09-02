“Pity” Álvarez recibió el alta médica tras descompensarse en pleno juicio: qué le pasó

Luego de permanecer varias horas en el Hospital Fernández , “Pity” Álvarez fue dado de alta este miércoles por la tarde . El músico salió de la institución minutos antes de las 17.30, acompañado por su abogado Sebastián Queijeiro .

Al salir del hospital, Álvarez habló brevemente con los periodistas que lo esperaban en la puerta. “Me bajó un poco la presión de escuchar a los peritos” , dijo. Consultado sobre si tenía previsto volver a presenciar el juicio pese a los episodios de somnolencia y la descompensación de este miércoles, no dudó: “Sí, voy a volver, voy a volver” , aseguró.

Luego llegó una pregunta directa: “¿Sos inocente?” . “Pity” primero respondió “No sé” y, segundos después, lanzó una frase enigmática: “Todos somos culpables” .

Según confirmaron fuentes de la cartera sanitaria porteña a Infobae , los médicos determinaron que el malestar que sufrió el cantante durante el juicio se debió a un cuadro de hipertensión porque no había tomado su medicación diaria .

“Le realizaron distintos estudios para descartar otras complicaciones, pero determinaron que la presión alta era la causa de cómo se sentía” , sostuvieron las mismas fuentes.

Álvarez había sido trasladado al Fernández cerca del mediodía, después descompensarse en los tribunales de la calle Paraguay. Como contó este medio, el cantante había pedido permiso para ir al baño mientras declaraba una testigo, pero no regresó a la sala .

Minutos después, una de sus abogadas informó al tribunal que se sentía mal. “Si hace falta llamen al SAME” , pidió el presidente del tribunal. De inmediato se dispuso un cuarto intermedio.

Para esa altura el músico había salido a tomar aire al patio del edificio. A pesar del frío, permanecía en remera de manga corta sentado contra la pared. “Estaba como sofocado” , contó a Infobae “Pachi”, su histórico jefe de seguridad. Mientras estaba allí, sus abogados le acercaron una Coca-Cola.

A las 12.34 llegó una ambulancia del SAME . Los médicos lo revisaron allí mismo y constataron que tenía la presión y la glucemia elevadas . Durante la evaluación, y en presencia de esta cronista, uno de los profesionales le preguntó si había consumido cocaína. “Creo que sí” , respondió Álvarez. Todavía llevaba puesta una vincha con una linterna a la altura de la frente.

Antes de la descompensación, la quinta audiencia estuvo marcada por los reiterados episodios de somnolencia de Álvarez y un nuevo cruce entre su defensa y el tribunal . El músico se había quedado dormido incluso antes del comienzo del debate y volvió a cabecear mientras declaraba la primera testigo. “No voy a permitir que el imputado ronque” , advirtió en un momento el juez Gustavo Goerner.

Durante la jornada alcanzaron a completar sus declaraciones dos de los seis testigos previstos. Uno de ellos fue el criminalista Manuel Oscar Martín , quien intervino en la escena del crimen y aseguró que, por el ahumamiento que presentaba una de las heridas en el rostro de Cristian Díaz, uno de los disparos habría sido efectuado a no más de 60 centímetros de distancia .

Luego comenzó a declarar Angélica Cristina Bustos , la médica forense que realizó la autopsia. La especialista confirmó que el cuerpo presentaba cuatro orificios de entrada y uno de salida , que se recuperaron tres proyectiles y que no era posible establecer la secuencia de los disparos. También sostuvo que Díaz no murió de manera inmediata: “Hubo una sobrevida mínima, pero la hubo” .

Fue durante su testimonio cuando Álvarez abandonó la sala y comenzó el episodio que terminó con su traslado al Fernández. La declaración de Bustos quedó inconclusa y deberá continuar el próximo lunes a las 10.30 , cuando se retome el debate.

Fuente: Infobae