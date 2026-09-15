PINAMAR: Secuestraron una Peugeot Partner con pedido de secuestro activo

ZONALES





Personal de la Policía Vial interceptó una Peugeot Partner que circulaba por la Ruta 11, a la altura del kilómetro 393, y constató que sobre el vehículo pesaba un pedido de secuestro activo.





El procedimiento permitió establecer que el rodado, dominio HGX835, registraba un pedido de secuestro con fecha de alta del 7 de junio de 2023, en una causa caratulada como “otros ilícitos”, que tramita ante el Juzgado Civil y Comercial N°9 de Mar del Plata.





Ante la situación, el vehículo fue secuestrado y puesto a disposición de la Justicia. El juzgado interviniente fue notificado y solicitó la remisión de las actuaciones durante la primera hora del día siguiente.





A diferencia de otros procedimientos similares, en este caso no se adoptó ninguna medida restrictiva respecto del conductor, por lo que únicamente se dispuso el secuestro del vehículo.





El operativo estuvo a cargo de la Policía Vial con base en Pinamar, bajo la conducción del subcomisario Joaquín Planells, secundado por el subinspector Roberto Flores y el jefe de rutas Guillermo Benítez, con la supervisión del jefe de Zona Vial, comisario mayor Mauro Vizgarra.