Peleó con su amigo por unos trozos de pollo, lo apuñaló y terminó confesando el crimen

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Un hombre mató a su amigo de una puñalada en el pecho durante una discusión por la cantidad de pollo que cada uno estaba comiendo. El hecho ocurrió el 23 de agosto en el alojamiento de trabajadores de una empresa siderúrgica en India.

Según informó ETV Bharat, Arunkumar Balishtar y Sathiram Chandradev estaban comiendo y habían consumido bebidas alcohólicas. En medio de la comida, Arunkumar se molestó porque consideraba que su amigo estaba comiendo más partes del pollo que él.

La discusión subió de tono y Arunkumar tomó un cuchillo y atacó a Sathiram. La víctima recibió una herida en el pecho y quedó gravemente herida.

Después del ataque, el agresor trasladó a su amigo a un hospital público. Sin embargo, intentó ocultar lo ocurrido y aseguró ante los médicos y la Policía que Sathiram había sufrido una caída accidental desde un edificio.

Los profesionales de la salud y los investigadores sospecharon de esa versión debido a las características de la herida, que no coincidían con las de una caída.

Durante el interrogatorio policial, Arunkumar terminó confesando que había apuñalado a su amigo durante la discusión. Sathiram no logró recuperarse de las heridas y murió en el hospital.