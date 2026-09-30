Paula, 24 años: “Volví a casa de mis padres y ahorré 3 años el 80% de mi sueldo para poder tener la entrada de un departamento”

Comprar una casa se volvió un desafío enorme para los jóvenes: los precios altos y la necesidad de contar con ahorros importantes hacen que la independencia parezca cada vez más lejana para quienes recién empiezan a trabajar. En ese contexto, el caso de Paula , una joven española de 24 años , llamó la atención en redes sociales.

La joven compartió cómo, tras terminar la carrera universitaria, tomó decisiones clave que le permitieron comprar un departamento por su cuenta .

Su método no se basó en ganar más dinero, sino en reducir gastos, fijar un objetivo de ahorro y sostenerlo durante varios años . Así, logró reunir el dinero necesario para dar la entrada de su vivienda en Valencia.

Paula terminó la carrera a los 21 años y, en vez de mudarse sola o irse de alquiler con su pareja, decidió regresar a la casa de sus padres . Según contó, esa decisión fue determinante para poder juntar el monto necesario.

“Decidí volver a casa en lugar de irme de alquiler con mi novio” , explicó. De esa manera, evitó uno de los gastos más grandes para cualquier joven: el alquiler mensual.

Durante tres años vivió con sus padres con un objetivo claro: ahorrar para la entrada de un departamento . No lo vio como una renuncia definitiva a la independencia, sino como una estrategia temporal para alcanzar su meta.

El segundo pilar de su estrategia fue la capacidad de ahorro . Paula recomienda que quienes puedan vivir con sus padres intenten guardar una parte muy alta de sus ingresos.

“Ahorra del 70 al 80% de tu sueldo si vives con tus padres” , aconseja. Aprovechó esos años con menos gastos fijos para destinar la mayor parte de su salario al ahorro.

Además, sugirió invertir el dinero para que no pierda valor y ayude a alcanzar el objetivo más rápido. Sin embargo, aclaró que no se trató de dejar de disfrutar: durante ese tiempo, siguió viajando y comprando ropa.

“Yo me he ido de viaje cinco o seis veces al año y me he comprado la ropa que he querido”, contó. La clave, según su experiencia, estuvo en identificar y evitar los pequeños gastos cotidianos que no eran imprescindibles. “Hazle ese favor a tu ‘yo’ del futuro”, resumió.

El tercer punto fundamental fue la planificación . Paula recomendó definir de antemano cuánto dinero se quiere ahorrar y organizar los gastos en función de ese objetivo.

“Si no te llega para un capricho tras ahorrar tu porcentaje, simplemente no te lo compres”, afirmó. Así, priorizó el ahorro sobre los gastos que podían esperar.

También consideró importante analizar con calma las oportunidades antes de comprar. En su caso, el objetivo era reunir la entrada necesaria para acceder a una vivienda en Valencia .

Fuente: TN