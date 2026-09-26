PASÓ EN CNM RADIO: Barrera cuestionó el recorte de Zona Fría y advirtió sobre la crisis sanitaria en los municipios

ZONALES

El intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, cuestionó la modificación de la ley de Zona Fría, advirtió sobre el impacto del aumento de las tarifas de gas en los hogares y alertó por la sobrecarga que atraviesan los sistemas de salud municipales. Lo hizo durante una entrevista con CNM Radio, en la que también se refirió a la situación del PAMI, las obras públicas y la atención sanitaria en la región.





“Es un retroceso importante para toda la región”, sostuvo Barrera al referirse a la reforma aprobada en el Senado. Según señaló, el cambio podría provocar aumentos de entre el 30% y el 50% en las facturas de gas, en un contexto en el que muchas familias ya tienen dificultades para afrontar los servicios.





Como ejemplo, el jefe comunal indicó que Villa Gesell cuenta con unos 12.000 medidores de gas y que alrededor de 6.000 registran deudas, con usuarios que se encuentran refinanciando sus compromisos y otros que recibieron avisos de corte.





Barrera cuestionó que la modificación de los beneficios de Zona Fría implique mayores costos para los vecinos y afirmó que la situación se agrava por el aumento de los alimentos, los alquileres y los gastos vinculados a la salud.





Preocupación por el funcionamiento del PAMI





Durante la entrevista, el intendente también apuntó contra el funcionamiento del PAMI y aseguró que las dificultades en la atención están recargando los sistemas sanitarios de los municipios bonaerenses.





En ese sentido, afirmó que el hospital de PAMI de referencia en la región, el Houssay, funciona al 40% de su capacidad y que presenta faltantes de medicamentos, insumos y profesionales.





Además, señaló que el 40% de las salidas de las ambulancias municipales de Villa Gesell corresponde a pacientes de PAMI, que, según planteó, deberían contar con sus propios servicios de emergencia.





Como ejemplo, relató el caso de un paciente que sufrió una urgencia con riesgo de perder un brazo y debió ser atendido en el hospital municipal antes de ser trasladado a un centro de mayor complejidad.





Obras públicas y proyectos municipales





Barrera también se refirió a la situación de las obras públicas y aseguró que la paralización de proyectos nacionales afecta el desarrollo de infraestructura en la ciudad.





Entre los trabajos pendientes mencionó la planta de tratamiento de líquidos cloacales, cuya construcción —según explicó— había alcanzado un avance de entre el 20% y el 30% antes de quedar paralizada.





En contrapartida, destacó que el municipio retomó la construcción del “subsonal”, que demandará alrededor de dos años, y que avanza con la finalización de 36 camas en el hospital de internación, financiadas con recursos municipales.

Por último, se refirió a la autovía hacia Mar Chiquita y estimó que podría inaugurarse antes de fin de año, aunque aclaró que todavía no hay una fecha confirmada.