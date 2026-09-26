Impactante video: motochorros balearon a tres jóvenes para robarles la moto en Grand Bourg

Tres jóvenes circulaban en moto por Grand Bourg cuando fueron sorprendidos por dos motochorros que les dispararon para robarles . Todo ocurrió esta mañana en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas .

De acuerdo a una cámara de seguridad privada, a la que tuvo acceso TN , el asalto tuvo lugar alrededor de las 05:30 de la mañana entre las calles Fray Luis Beltrán y Juan Francisco Seguí , a metros del túnel y las vías del Ferrocarril Belgrano Norte.

Las imágenes muestran el momento en que las víctimas son sorprendidas por los motochorros y uno de ellos empezó a dispararles .

Mientras los jóvenes bajaban de la motocicleta sin oponer resistencia, el agresor continuó atacándolos . Una de las víctimas recibió un balazo en la pierna y cayó al suelo, mientras que otro de los jóvenes, que también resultó herido, se agarraba el tobillo.

Luego, el agresor se subió a la moto y huyó junto a su cómplice , que manejaba el vehículo.

Las víctimas quedaron tendidas en el piso , mientras que el tercer joven, que no recibió ningún disparo, intentaba frenar a un auto que pasó por el lugar para pedir ayuda.

Al lugar llegó un móvil policial, que los asistió. Cuando aparecieron los efectivos, constataron que ambos jóvenes lesionados estaban conscientes y lúcidos. Según pudo saber TN , uno de ellos, de 22 años , presentaba una herida de arma de fuego en la rodilla izquierda, con orificio de entrada y salida.

La otra víctima que resultó herida, de 27 años, recibió un disparo por rebote en el tobillo izquierdo , pero se trató de una lesión aparentemente superficial. Ambos fueron trasladados e internados en el área de Traumatología de una Unidad de Pronta Atención.

El caso fue caratulado como “robo agravado” y quedó en manos de las autoridades, que trabajan para identificar y localizar a los delincuentes.

Fuente: TN