Pánico en El Palomar: delincuentes balearon al padre de una alumna frente a una escuela

La localidad bonaerense de El Palomar amaneció este jueves en medio de un violento episodio ocurrido frente al reconocido Colegio Emaus , donde tres delincuentes balearon al padre de una alumna en un intento por robarle la camioneta en la que circulaban.

Según precisaron fuentes policiales a Infobae , el hecho ocurrió cerca de las 7:15 sobre la calle Ingeniero Santiago Brian al 900, cuando la víctima dejaba a su hija en el jardín de infantes de la institución.

De acuerdo a la información a la que accedió este medio, Hernán Mariano Catarraso, de 51 años y excomisario mayor de la Policía Bonaerense , observó que al menos tres sospechosos descendieron de un vehículo y le apuntaron para robarle su auto. En ese contexto, se identificó como miembro de la fuerza de seguridad y su voz de alto originó un enfrentamiento armado en el lugar, que terminó con el padre herido de bala en la zona del abdomen.

El video que encabeza esta nota muestra los instantes posteriores al tiroteo, producto del cual la víctima quedó tendida sobre el asfalto, aunque consciente. “ ¿Te fijás la nena? Ey, ¡la nena! “, se escucha gritar al hombre, desesperado por conocer el estado de salud de su hija.

Mientras tanto, un vecino de la cuadra y otros padres que estaban en el lugar para dejar a sus hijos en el colegio se encargaron de asistir a la menor y de pedir ayuda al 911.

Tras la llegada de una ambulancia del SAME, la víctima fue trasladada de urgencia al hospital Posadas , donde fue ingresado en terapia intensiva.

“A las 7:25 llevo a mi nene al colegio porque 7:40 tocan el timbre de entrada. Cuando estoy dando la vuelta, los papás estaban cortando la calle y me tuve que bajar una cuadra y media antes del colegio. Pregunté qué había pasado y me dijeron que le habían pegado un balazo a un papá, un comisario retirado”, contó Claudio , el padre de un alumno del establecimiento educativo, en diálogo con el programa “Desayuno Americano” ( América ).

Por su parte, Lucila , otra madre que vivió en primera persona el ataque de los delincuentes, contó que todo ocurrió cuando ella llegaba al colegio para dejar a su hijo.

“Nosotros llegábamos y frenaron dos autos, empezaron a bajar personas y a apuntarle a todos los autos que estaban estacionados . Y ahí empezaron los disparos”, recordó en diálogo con el canal de noticias TN .

Y en esa línea, completó: “Los ladrones se subieron a los autos y salieron. Eran dos autos, uno que frenó más adelante y una camioneta que se detuvo a la altura de mi auto. Y apenas abrieron la puerta me apuntaron por la ventanilla, y enseguida comenzó el tiroteo”.

Respecto al padre que resultó baleado, la mujer recordó que él fue quien intentó amedrentar a los delincuentes tras identificarse como miembro de la fuerza policial. “ En un momento yo escucho tiros, baja este señor y empieza a correr a los delincuentes. Los ladrones se suben a los autos y salen rapido, y en ese momento el padre cae en la calle con la herida en el abdomen”, explicó.

Consultada por la versión que indica que el hombre llegó a herir a dos de los asaltantes, la madre señaló que ella no vio nada, pero otros testigos aseguraron que dijo que llegó a dispararle a dos ladrones. “ Estaba consciente y pidió que le avisen a la mamá de la nena ”, concluyó.

En el lugar del hecho trabaja personal de Policía Científica, abocado a realizar las pericias correspondientes y el levantamiento de pruebas que sean de interés para la causa que encabeza el fiscal Pablo Masferrer , titular de la UFI N° 2 del Departamento Judicial Morón.

En otro tramo de la entrevista, la mujer que observó el hecho expresó que los vecinos y docentes tuvieron que tomar cartas en el asunto ante los reiterados hechos de inseguridad en el barrio.

“Las autoridades del colegio están conmocionadas con la situación, incluso los mismos docentes y personal de la escuela ha sido víctima de robos. Nosotros como papás y familia del colegio estábamos pidiendo un corredor de seguridad o alguna otra medida al municipio”, puntualizó.

Y en cuanto a su situación personal, adelantó que tomará medidas de recaudo a la hora de dejar a sus hijos en el colegio. “ Cambiaré la ubicación de estacionar, buscaré otra cuadra, algo un poco más seguro entre comillas ”, completó.

Fuente: Infobae