Nuevo embargo a San Lorenzo: el millonario monto que reclama Damián Ayude

San Lorenzo sufrió en las últimas horas un nuevo revés tras recibir un millonario embargo por parte de Damián Ayude , quien se desempeñó como entrenador del equipo entre mediados de 2025 e inicios de 2026.

Según publicó el Ciclón a través de un comunicado, el técnico reclama un embargo por $415.614.932 , sumado a $124.000.000 en concepto de intereses.

A su vez, Ayude exige US$48.558 de capital, más US$14.600 en intereses. De acuerdo al club, la demanda del entrenador tendrá un “ impacto sobre las cuentas bancarias de la institución”.

El técnico llegó a San Lorenzo en abril de 2024 de la mano de Mauricio Moretti para encargarse de la Reserva . Previamente, su principal experiencia la tuvo en Unión San Felipe de Chile.

En junio de 2025 subió a la Primera División, luego del paso de Miguel Ángel Russo , quien en aquel momento decidió regresar a Boca. Luego de 22 partidos, donde cosechó ocho triunfos, siete empates y misma cantidad de derrotas, renovó su contrato hasta fines de año .

“Luego de la práctica de este martes, Damián Ayude firmó la mejora y extensión de su contrato hasta el 31 de diciembre de 2026. Lo hizo en el Palco Oficial del Bidegain, junto con el presidente Sergio Costantino y el secretario Martín Saiz. ¡Vamos por más, Damián! ”, publicó el club el pasado 3 de febrero.

Solo siete partidos después , y tras la goleada del 3 de marzo en contra por 5 a 2 con Defensa y Justicia en el Nuevo Gasómetro, las autoridades del Ciclón resolvieron despedirlo.

Previo a su despido, Ayude había expresado en conferencia de prensa su deseo de seguir. Sin embargo, San Lorenzo optó finalizar el vínculo. “ Me voy dolido ”, aseguró el entrenador tras la noticia.

“Se le comunicó a Damián Ayude que ha dejado de ser el entrenador de San Lorenzo. Fue la persona que se hizo cargo del plantel en un momento muy difícil para la institución, quien supo potenciar a nuestros juveniles tanto en Reserva como en Primera y, por sobre todas las cosas, demostró respeto y cariño por el Club en todo momento”, comunicó el Ciclón.

“ Lamentamos que los últimos resultados no hayan sido los esperados , valoramos su paso por la institución y le deseamos tanto a él como a su cuerpo técnico todo el éxito”, agregó.

En total, Ayude dirigió 29 encuentros , con un balance de 10 victorias, misma cantidad de empates y nueve derrotas. Meses después, se convirtió en el nuevo entrenador de Barracas Central .

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Fuente: La Nación