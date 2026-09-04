No es para cualquiera: las 5 plantas que recomiendan expertos para poner al lado del sillón del living

Si hay un rincón del living que parece necesitar algo más, colocar una planta junto al sillón puede ser una de las formas más simples de transformar el ambiente. Entre las opciones que más llaman la atención están el palo de agua, el ficus pandurata, la areca, la Strelitzia y el ficus elástica Cabernet .

El palo de agua, conocido botánicamente como Dracaena fragrans, es una de las alternativas más prácticas para interiores. Sus tallos leñosos y sus hojas largas y brillantes le dan una apariencia similar a la de una pequeña palmera, por lo que puede ocupar perfectamente el espacio junto al sillón.

Al mismo tiempo, es una especie resiliente y de crecimiento relativamente sencillo. La Royal Horticultural Society señala que tolera niveles bajos de luz cuando está adentro de una habitación, aunque prefiere la iluminación indirecta y temperaturas cálidas durante todo el año .

El ficus pandurata, nombre con el que todavía se comercializa a menudo al Ficus lyrata, es otra de las plantas capaces de convertirse en protagonista del ambiente. Su principal atractivo son sus enormes hojas verdes, brillantes y con una forma que recuerda claramente a un violín. En interiores puede convertirse en un ejemplar de gran presencia y crecimiento vertical , por lo que resulta especialmente atractivo junto a un sofá o en una esquina.

La areca, cuyo nombre científico es Dypsis lutescens, aporta una estética completamente diferente. Sus numerosos tallos y hojas largas generan un efecto frondoso y tropical que puede hacer que un living se vea mucho más cálido.

Es una palmera originaria de Madagascar y, aunque puede alcanzar varios metros en condiciones naturales, en maceta suele mantenerse considerablemente más pequeña.

Para desarrollarse bien dentro de una casa necesita un espacio luminoso, pero con luz indirecta, a la vez que un sustrato con buen drenaje. Durante los meses de crecimiento requiere riego regular, mientras que en invierno es conveniente reducirlo aunque sea un poco. La Strelitzia, también conocida como ave del paraíso, es una de las opciones más impactantes visualmente .

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Sus hojas grandes, alargadas y de aspecto tropical pueden superar el metro de extensión y darle al ambiente una presencia casi escultural. La especie precisa mucha luz y funciona especialmente bien cerca de una ventana con el sol reflejado. En primavera y verano disfruta de los riegos abundantes y regulares , aunque el sustrato debe mantenerse húmedo sin quedar saturado.

También necesita espacio para que su vegetación se despliegue, algo fundamental antes de colocatrla junto a un sillón. Por último, el ficus elástica Cabernet es una alternativa ideal para quienes buscan una planta de hojas grandes y una apariencia más sofisticada . El Ficus elastica posee un follaje grueso, brillante y de aspecto casi encerado que aporta volumen sin necesidad de flores.

Sus variedades de hojas oscuras pueden generar un contraste muy atractivo con paredes y muebles de colores claros. La especie prefiere lugares luminosos con luz filtrada o indirecta y precisa riegos moderados durante su etapa de crecimiento, mientras que en invierno necesita menos agua. También es recomendable trasplantarla cada dos o tres años para favorecer su desarrollo.

Fuente: TN