Habló la mamá del estudiante de Arquitectura que fue visto en Córdoba: “Si se quiere quedar allá, lo vamos a apoyar”

La mamá de Mariano Martínez habló esta mañana luego de que una imagen tomada en Córdoba le permitiera confirmar que el joven de 21 años, que era buscado desde el lunes, está en esa provincia.

Alicia contó que las autoridades de seguridad cordobesas montaron un operativo para encontrarlo y que espera poder reencontrarse con él. “Es mi hijo”, dijo al referirse a la persona que aparece en las imágenes.

La mujer explicó que recibió videos y fotos de distintos comercios de la zona donde Mariano habría dejado su currículum. Según contó, el joven fue a una imprenta porque necesitaba hacer copias y después llevó los CV a negocios cercanos en busca de trabajo. Esas imágenes fueron claves para confirmar que se trataba de él.

Alicia contó que, al principio, no podía creer que su hijo estuviera en Córdoba. Sin embargo, después recibió el material que le enviaron desde esa provincia y pudo reconocerlo. “La verdad que me tranquilizaron enormemente” , dijo.

También explicó que mantuvo contacto permanente con funcionarios de Córdoba. Según su relato, desde el Ministerio de Seguridad hasta los equipos que participan del operativo se comunicaron con ella para informarle los pasos que estaban dando para encontrar al joven.

La familia espera ahora que las autoridades puedan ubicarlo. Un equipo técnico y profesionales de Córdoba intervendrían una vez que logren encontrarlo , con el objetivo de acompañarlo y facilitar el reencuentro con sus familiares.

Alicia también habló sobre la posibilidad de que su hijo haya decidido viajar a Córdoba por iniciativa propia. Según contó, tiempo atrás había participado de un congreso en esa provincia y allí había conocido a profesores de la Universidad de Córdoba.

La mamá cree que esa experiencia pudo haber quedado presente en Mariano y que, ante una situación personal que atravesaba, pudo pensar en probar suerte allí. “Seguramente pensó que no lo íbamos a dejar, que no lo íbamos a apoyar”, explicó.

Ahora, la familia asegura que está dispuesta a acompañar su decisión. “Si él se quiere mudar para allá, lo vamos a apoyar” , dijo Alicia, quien también expresó que viajará a buscarlo apenas las autoridades confirmen dónde está.

Mariano Martínez vive en Berazategui y es estudiante de Arquitectura. Desapareció el lunes 31 de agosto, cuando salió de su casa para entregar un trabajo en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo.

Ese día llegó a la facultad cerca de las 9. Allí le dijo a un compañero que se sentía mal, le dejó el trabajo y se fue. Desde entonces, su familia comenzó a reconstruir sus movimientos con cámaras de seguridad y datos de su tarjeta SUBE.

Las imágenes permitieron establecer que después de irse de la facultad estuvo en Punta Lara, en el partido de Ensenada , y más tarde tomó un colectivo hacia La Plata. A las 16.17 subió a una formación del tren Roca con destino a Constitución.

La investigación continuó hasta que apareció la pista que llevó a Córdoba. Una mujer había contado que vio a Mariano después de que él se acercara a distintos comercios para dejar su currículum. La imagen enviada a la familia permitió confirmar que efectivamente se trataba del joven buscado.

Fuente: TN