Murió un nene de 9 años tras caer de un quinto piso en Comodoro Rivadavia: estaba al cuidado de su niñera

Un nene de 9 años murió este lunes tras haber caído desde el quinto piso de la Torre III del complejo habitacional Las Torres, en Comodoro Rivadavia , Chubut. El chico fue asistido en el lugar y trasladado de urgencia al Hospital Regional, donde finalmente se confirmó su fallecimiento.

De acuerdo con las primeras versiones, el nene se encontraba al cuidado de una niñera cuando, por circunstancias que todavía se investigan, cayó desde una ventana del edificio .

Luego de la caída, el menor impactó contra el toldo de un kiosco ubicado dentro del complejo habitacional y terminó sobre el techo del comercio. Vecinos que advirtieron lo ocurrido comenzaron a pedir ayuda y dieron aviso a los servicios de emergencia.

Una ambulancia llegó al lugar y los profesionales médicos asistieron al niño antes de trasladarlo de urgencia al Hospital Regional. Pese al trabajo de los equipos de emergencia, horas despué s se confirmó su muerte.

En el operativo también trabajaron efectivos de la Policía y personal de Bomberos, que intervinieron en el lugar y tomaron las primeras medidas para establecer qué había ocurrido, según informó ADNSUR .

Ahora la investigación deberá determinar qué sucedió dentro del departamento antes de la caída y establecer con precisión cómo el menor terminó precipitándose desde el quinto piso.

Entre las primeras versiones surgió que el nene se encontraba al cuidado de una niñera al momento del hecho.

También se busca reconstruir la secuencia de lo ocurrido y determinar desde qué punto exacto se produjo la caída.

Fuente: TN