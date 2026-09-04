Murió un jubilado tras recibir una trompada en la cara durante una discusión con un joven de 20 años

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Un jubilado de 67 años murió luego de permanecer dos días en coma tras haber recibido una trompada en la cara durante una discusión y golpearse la cabeza contra el suelo al caer.

La víctima fue identificada como Luis Ramos, quien protagonizó un enfrentamiento con un joven de 20 años, identificado por su apellido, Quiroga, en inmediaciones del Club River de Corral Quemado, en Catamarca.

De acuerdo con el reporte policial, la pelea ocurrió el domingo entre las 19 y las 23, aunque todavía no se estableció qué originó la discusión.

Según la reconstrucción preliminar, Quiroga habría golpeado a Ramos en el rostro. Como consecuencia del impacto, el jubilado perdió el equilibrio, cayó al suelo y golpeó fuertemente su cabeza.

Ramos fue trasladado inconsciente al centro de salud de Corral Quemado. Debido a la gravedad de su estado, posteriormente fue derivado a Belén e internado en la Unidad de Terapia Intensiva.

El parte médico indicó que sufrió politraumatismos y muerte cerebral. Finalmente, falleció el martes, después de permanecer dos días en coma.

La Policía tomó conocimiento del episodio durante la mañana del lunes y la Fiscalía ordenó distintas medidas para esclarecer lo ocurrido.

La investigación quedó a cargo de la fiscal subrogante de la Tercera Circunscripción Judicial, con asiento en Belén, Jazmín Martel. El joven detenido quedó a disposición de la Justicia.

Una comitiva de la División Homicidios realizará distintas pericias en Corral Quemado para reconstruir cómo se produjo la pelea y determinar si el golpe y la posterior caída provocaron las lesiones que terminaron causando la muerte de Ramos.