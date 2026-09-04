La gitana acusada de estafar a una peluquera que terminó matándose negó los cargos y declaró: “Soy vidente desde los 20 años”

Después de más de siete meses prófuga, Marta Noemí Mitrovich finalmente tuvo que enfrentar a la Justicia. Detenida en Salta y acusada de participar de una estafa millonaria que terminó con la muerte de una peluquera de Ingeniero Budge , este jueves declaró ante el fiscal Ignacio Torrigino y eligió una estrategia clara: negar las acusaciones y señalar a otra de las mujeres imputadas.

Mitrovich llegó a los Tribunales de Lomas de Zamora acompañada por su abogada. Tenía la posibilidad de guardar silencio, pero decidió declarar. Durante la indagatoria intentó explicar cuál era su actividad y cómo llegó hasta la víctima.

“Soy vidente desde los 20 años ”, aseguró.

De acuerdo con su versión, fue Nancy Yovanovich , otra de las gitanas investigadas, quien la llevó hasta la peluquería de Mirna Díaz . Mitrovich negó haber recibido dinero de la víctima y sostuvo que el encuentro tuvo otro carácter.

“No recibí dinero de la peluquera. La chica me contó voluntariamente cosas de su vida privada ”, afirmó.

Sin embargo, la investigación sostiene que las tres mujeres visitaron en varias oportunidades a Díaz y le insistieron con la idea de “limpiar” su dinero para evitar problemas económicos.

El fiscal le preguntó si sabía que la víctima podía quitarse la vida si no le devolvían el dinero, tal como surge de los audios incorporados a la causa. Según detalló una fuente cercana al caso a Diario Conurbano , Mitrovich respondió: “Yo no sabía que se iba a matar. Si lo hubiese sabido, lo evitaba ”.

La frase quedó incorporada a una causa que intenta determinar el grado de responsabilidad de cada una de las imputadas en una maniobra que tuvo un desenlace fatal.

El 20 de enero pasado , después de descubrir que el dinero que había entregado no iba a ser devuelto, Mirna Díaz tomó una decisión extrema y se suicidó. Desde entonces, la investigación avanzó sobre las tres mujeres señaladas por la presunta estafa.

La situación de Mitrovich se complicó todavía más por el tiempo que permaneció fuera del alcance de la Justicia. Estuvo más de siete meses prófuga hasta que fue localizada y detenida en Salta.

En base a la investigación, durante ese período habría continuado con sus actividades y hasta habría conseguido un nuevo DNI , pese a que tenía una orden de detención vigente.

Su captura permitió avanzar con una de las últimas medidas pendientes de la causa: la declaración de la acusada.

Junto con Mitrovich están imputadas Nancy Yovanovich y María Silvia Mitrovich , quienes también fueron señaladas por su presunta participación en la maniobra.

Las otras acusadas habían conseguido la eximición de prisión debido a su avanzada edad. Ahora la defensa de Mitrovich buscará una salida similar y se espera que solicite que cumpla la medida bajo arresto domiciliario .

Mientras tanto, el fiscal Torrigino avanza en dos pedidos clave: la prisión preventiva de Mitrovich y la elevación de la causa a juicio.

Fuente: TN