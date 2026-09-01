Murió el hombre que había sido atropellado por un patrullero de la Policía Bonaerense que iba a asistir una emergencia del 911

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Nicolás Romero , el hombre de 31 años que había sido atropellado por un patrullero de la Policía Bonaerense que se dirigía a atender una emergencia del 911, murió este martes a cusa de las graves heridas que sufrió debido al impacto. A través de las redes, sus familiares confirmaron la noticia, a la vez que pidieron justicia y apuntaron contra el oficial que conducía el móvil policial .

"Que la Justicia haga lo que corresponda, [hay] un policía que no sabemos en qué estado iba manejando, nadie se acercó a dar una explicación ", reclamó este martes Daiana, la hermana del joven que el pasado 22 de agosto había sido atropellado por el patrullero mientras circulaba en bicicleta cerca del cruce de las calles Figueroa y Concordia de la localidad de Don Orione, en el partido de Almirante Brown. En ese momento, había trascendido que al momento del choque el vehículo policial acudía a atender un llamado del 911 .

"Hoy la familia lo único que necesita es justicia para que Nicolás pueda descansar en paz y la familia pueda tener tranquilidad", añadió la joven en Facebook, desde donde en los últimos días también había llamado a marchar para pedir justicia.

El accidente, que había ocurrido cerca de las 3 de la madrugada, había tomado trascendencia a partir de un video captado por una cámara de seguridad, en el que se ve el momento en que la camioneta arrastraba varios metros a Nicolás y las chispas que despedía la bicicleta al rebotar contra el pavimento. La filmación captaba, además, el sonido de la fuerte frenada del patrullero y del impacto del móvil con el hombre .

Días después de esa primera filmación, apareció otra que en la que se veía cómo el patrullero impactaba con Romero antes de llegar a una bocacalle , pero debido a la velocidad que llevaba, seguía circulando al menos por otra media cuadra hasta detenerse mientras arrastraba al hombre por la calle.

Por ese motivo, desde la familia de Nicolás apuntan contra Mauricio Ezequiel Giménez , el oficial de la Comisaría de Don Orione que, sostienen, conducía el patrullero al momento del incidente y que sería quien aparece en los videos tomándose la cabeza tras bajarse del vehículo y constatar que habían arrastrado a una persona.

Tras el impacto, Romero había sido trasladado al Hospital Zonal General de Agudos Arturo Oñativia, ubicado en Rafael Calzada en donde los médicos le diagnosticaron politraumatismos y ordenaron que quede internado. Sin embargo, tras una semana y media de internación, el hombre murió a causa de sus heridas.

Según afirma una publicación que compartió en redes la hermana del hombre, el vehículo policial circulaba "sin sirenas y a alta velocidad" . "Puso en riesgo una vida, y hoy Nico ya no está", afirma el posteo, que incluye la imagen de Romero y que esta tarde varios de sus seres queridos compartieron en redes junto a un pedido de justicia.

Fuente: Clarín