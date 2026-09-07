Murió el historiador Norberto Galasso

El historiador Norberto Galasso murió este lunes a los 90 años. Referente del revisionismo histórico argentino y autor de más de medio centenar de libros, desarrolló una extensa trayectoria intelectual dedicada al análisis de la historia nacional y la política desde una perspectiva vinculada al pensamiento nacional y de izquierda.

A lo largo de su carrera Galasso publicó más de cincuenta ensayos, antologías, estudios históricos e investigaciones que abordaron distintas etapas de la historia argentina y la actuación de sus principales figuras políticas.

Nacido en 1936, cursó estudios en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, donde se graduó como contador en 1961. Uno de los hitos de su trayectoria fue su vínculo con Arturo Jauretche, uno de los principales exponentes del pensamiento nacional argentino. Galasso trabajó junto a él en la Editorial Universitaria de Buenos Aires (Eudeba). Durante la última dictadura militar, varios de sus libros fueron censurados.

Entre sus obras destacadas figuran sus biografías Juan Domingo Perón, Eva Perón, San Martín, Jauretche, Scalabrini Ortiz, Discépolo y John William Cooke.

Fuente: La Nación