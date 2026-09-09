Murió Chiche Gelblung: la entrevista que hizo enojar a Javier Milei

Samuel “Chiche” Gelblung , que murió este miércoles a los 82 años, y el presidente Javier Milei tenían una buena relación. El libertario participó de los programas del conductor en repetidas ocasiones cuando todavía era habitué de los paneles de televisión. Incluso lo fue a visitar al Sanatorio Mater Dei en 2023 cuando el periodista estaba internado. Pero ese vínculo se quebró en marzo de 2024, cuando una pregunta desató el enojo del mandatario.

Cuando cumplió tres meses en el Ejecutivo, Milei brindó varias entrevistas en distintos programas televisivos y radiales. Gelblung lo visitó en Casa Rosada y se grabó la entrevista. Fiel a su estilo, el conductor le hizo varias preguntas sin filtro sobre el contexto económico de ese momento, caracterizado por un fuerte ajuste fiscal, la caída del salario y la alta inflación.

“¿Por qué no les llega comida a los comedores?”, inquirió el periodista, a lo que Milei replicó: “Eso es falso. Lo que pasa es que si vos les preguntás a los que perdieron los curros...“

“No, yo no estoy hablando de eso. Yo camino la calle”, agregó Gelblung. “Hacemos un programa para darle financiamiento a los chicos que estudian en el sector privado que los padres no pueden pagar la cuota”, siguió el Presidente.

“Pero eso nunca llegó. Ahora lo que te digo es lo siguiente. ¿Están abastecidos los comedores?”, interrumpió el entonces conductor de Crónica TV. Milei, ya con enojo, siguió: “Obvio, hasta hay un par de acuerdos nuevos que se hicieron para incrementar la asistencia. El que me acuerdo ahora es el de Cáritas, por ejemplo. Son varios los acuerdos. De hecho, una de las cosas que hizo el Fondo Monetario Internacional fue ponderar nuestra política social”.

“Pero le dijo, ojo, que la gente no se quede al costado del camino”, insistió el periodista.

En otro tramo de la entrevista, Gelblung ahondó en el aumento de las prepagas, cuando en ese momento el Gobierno había habilitado el libre incremento de las cuotas. “La clase media está muy apretada con el tema de las prepagas. Yo sigo sin entender por qué autorizaron todos esos instrumentos”, sostuvo el periodista.

Tras ello, Milei respondió: “Porque no hay tal cosa como un almuerzo gratis. Si querés, podés seguir mintiendo sobre el precio. ¿Sabes qué te va a pasar? Te va a degradar la calidad del servicio. Van a informar los precios que verdaderamente son".

“Estamos pagando precios internacionales con salarios de Biafra [en referencia a la guerra civil de Nigeria ]”, le retrucó Gelblung.

Esa serie de preguntas sobre la complicada situación económica, que empeoró en los primeros meses de mandato del libertario, desató su enojo, una vez más, con el periodismo. Meses más tarde, el conductor reveló que Milei lo llamó y le dijo que nunca más iban a hablar.

“La última entrevista fue muy tensa, muy dura. Y me llamó el otro día y me dijo: ‘Nunca más vamos a hablar’. Yo no era sumiso a las cosas que él decía. Yo le discutía”, reveló en diálogo con Pedro Rosemblat.

Además, en diálogo con LA NACION, Gelblung agregó: “Se enojó con la última entrevista que le hice. No le gustó. Milei está acostumbrado a que todo el mundo le diga que sí. Yo tengo mucho respeto por la figura presidencial, pero soy periodista y a ningún presidente le dije que sí. Un periodista no puede ser amigo de un presidente”.

Previo a esa entrevista, ambos tenían buena relación. Cuando Gelblung estuvo internado, en noviembre y diciembre de 2023, Milei —a punto de asumir la presidencia— lo visitó en el Sanatorio Mater Dei. “Yo le agradecí mucho el gesto; fue muy tierna su actitud. Pero no se puede ser amigo de un presidente. No es compatible una cosa con la otra”, expresó el periodista en esa entrevista con este medio.

Durante la campaña electoral de 2023 y a pocos días de las elecciones primarias que le darían a Milei el primer puesto, el libertario visitó los estudios de Crónica TV y brindó una larga entrevista a Gelblung, quien le hizo varias preguntas sobre la economía.

“¿Vos sabés cuánto vale un kilo de carne?”, le consultó Gelblung. ”Yo no hago las compras", se justificó Milei. El periodista le hizo varias preguntas ping-pong relacionadas con los precios, como el del boleto mínimo de colectivo o el valor de una jubilación mínima. Milei no sabía ninguna o tan solo eligió no responder.

“Yo miro los números agregados, no miro los números chiquitos. Si me dijeras que el problema argentino es micro, te lo compro. El problema es estructural”, excusó.

El reconocido periodista , que murió a los 82 años, se encontraba en terapia intensiva en el sanatorio porteño Los Arcos tras haber sido internado de urgencia a comienzos de esta semana por problemas respiratorios. Su familia confirmó que su despedida será a partir de las 10.30 en una sala velatoria del barrio de Villa Crespo . En tanto, el cortejo fúnebre partirá a las 15 hacia el cementerio de la Tablada.

Hasta el momento no trascendieron detalles sobre el tratamiento que estaba recibiendo, aunque desde su entorno explicaron que había sido hospitalizado inicialmente en el Sanatorio Mater Dei (luego fue trasladado a Los Arcos) “por un problema respiratorio” que se desprendía de su patología de base. Asimismo, habían aclarado que no se trataba de una complicación nueva. Incluso, contaron que hasta el día anterior a su internación el periodista estaba trabajando con normalidad y “armando un nuevo programa de streaming ”.

Su muerte se produjo en medio de un año especialmente delicado para su salud, que en los últimos meses atravesó distintas complicaciones. En abril, el conductor sufrió una caída en su casa que le ocasionó una herida en la cara . El 20 de ese mes le colocaron dos stents tras una descompensación . Luego de esa intervención, permaneció tres días internado en el Sanatorio Los Arcos. Después fue dado de alta y regresó a su trabajo, tanto en Hola Chiche , por Radio del Plata AM 1030, como en Chiche en vivo , por Net TV.

Fuente: La Nación