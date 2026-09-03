Murieron un chofer y un recolector de residuos tras volcar un camión la ruta

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Un chofer y un recolector de residuos murieron luego de que el camión en el que viajaban volcara el lunes 31 de agosto en la Estrada de Arraial d’Ajuda, en Porto Seguro, en el extremo sur de Bahía.

El accidente ocurrió cerca del primer puente, en un sector conocido como Trevo. Según la Policía Rodoviaria, el camión utilizado para la recolección de residuos circulaba por la zona cuando, por motivos que todavía no fueron establecidos, volcó y terminó desplazándose hacia una pendiente al costado del camino.

Las víctimas quedaron atrapadas entre los hierros de la cabina y la estructura del vehículo. Ambas murieron en el lugar.

Una de las víctimas fue identificada como Tiago de Jesus Souza, quien se desempeñaba como chofer y trabajaba en la recolección de residuos urbanos del municipio. La segunda víctima fue Rogério dos Santos Matos, recolector de residuos.

Una tercera persona logró salir del camión y fue trasladada por el Servicio de Atención Móvil de Urgencia (Samu) al Hospital Deputado Luís Eduardo Magalhães para recibir atención médica.

En un primer momento, los investigadores no encontraron indicios de que otro vehículo hubiera participado en el accidente. La principal sospecha es que el camión haya volcado por sus propios medios, aunque la dinámica y las causas todavía serán investigadas.

El operativo de rescate también se complicó debido a la presencia de cables eléctricos atravesados en la zona. Ante el riesgo de una descarga, fue necesario aislar el lugar y cortar el suministro eléctrico antes de que los equipos pudieran acercarse al camión de manera segura.

El caso quedó registrado en la Primera Comisaría Territorial de Porto Seguro, que estará a cargo de investigar las circunstancias del accidente.

Tiago y Rogério fueron despedidos por la Municipalidad de Porto Seguro, que destacó su compromiso con el trabajo y los recordó como trabajadores queridos por sus compañeros.