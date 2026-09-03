Creyó que era un perro y descubrió una onza en el patio de su casa

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Una mujer creyó que había un perro en el patio de su casa, pero al acercarse descubrió que se trataba de una onza parda. El hecho ocurrió este martes en Birigui, en el interior de San Pablo, y la mujer quedó paralizada por el susto hasta que su hijo intervino.

Vilma Rodrigues contó que escuchó ladrar a los perros y pensó que su sobrino estaba jugando con ellos. Al llegar al fondo de la vivienda, vio al felino y recién entonces comprendió que no era un perro.

“Yo creí que era un perro. Tenía los ojos muy brillantes… Pero ¿un perro con los ojos así de brillantes? Cuando vi las manchas grité: ‘Creo que no es un perro, creo que es una onza’”, relató Vilma.

Su hijo, Varley Rodrigues, contó que se colocó delante de su madre y de las perras cuando advirtió que el animal se preparaba para saltar. Según explicó, actuó para evitar que la onza atacara a alguno de ellos.

De acuerdo con los familiares, la onza parda ingresó al terreno después de saltar el muro del fondo de la vivienda. Luego atravesó otro terreno, bajó unas escaleras y llegó hasta el sector donde estaban los perros.

Bomberos y agentes de la Policía Ambiental fueron convocados por los vecinos y trabajaron durante casi cuatro horas para capturar al animal. La onza había quedado encerrada en una habitación de la vivienda.

Finalmente, el felino fue retirado de manera segura cerca de las 12.45 y nadie resultó herido. Personal de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Unesp de Araçatuba también colaboró con el operativo y preparó un sedante para facilitar el rescate.

La onza fue trasladada a un hospital universitario de animales silvestres de Fernandópolis, donde fue sometida a estudios veterinarios. Según informaron, se encuentra en buen estado.