Múltiple asesinato en México: aseguran que el agresor cometió el crimen por “Bitcoins” y luego se fue a un restaurante

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México considera que el ataque en el que murieron el músico Jonathan Meléndez Ochoa, de la banda Camilo Séptimo, y tres personas de su entorno podría haberse llevado a cabo para robarle criptomonedas . Por el hecho detuvieron al argentino Diego Sebastián Rosen y a un presunto cómplice.

Las investigaciones oficiales establecieron que Rosen, de 51 años, y su chofer Gerardo Cisneros Bejarano entraron al departamento de la víctima convencidos de que iban a encontrar “una caja fría con millones de dólares en Bitcoins ” , según consignó el diario mexicano El Universal .

De acuerdo a las primeras investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), el sospechoso le ofreció a su acompañante dos millones de pesos mexicanos por ayudarlo en el asalto.

Además, se supo que, tras efectuar el acto , el acusado fue a un restaurante en la Ciudad de México para comer tacos , pero al ver que no había servicio se retiró hacia la colonia Del Valle .

El ataque ocurrió durante la noche del pasado martes 2 de septiembre. Las pericias fijaron el horario de los fallecimientos en un lapso comprendido entre las 17.30 y las 20 .

La policía recibió la notificación a las 00.40 del miércoles y los peritos ingresaron a la propiedad a la 1.05 para realizar las diligencias, que terminaron a las 4.25 de la madrugada en el edificio Grand Viure , en la zona de Bosque Esmeralda .

En el segundo piso de la propiedad encontraron sin vida a Jonathan Meléndez Ochoa , de 38 años, tecladista del grupo Camilo Séptimo. El músico estaba amordazado con cinta adhesiva industrial, maniatado en un sofá de la habitación principal y con un disparo en la cabeza .

En el baño del mismo dormitorio encontraron a su esposa, Ana Paula Barragán , embarazada de cuatro meses, también atada y amordazada. Sobre sus piernas estaba la hija de la pareja, de tres años; ambas presentaban impactos de bala en el cráneo.

En la primera planta del piso, sobre una cama, los agentes localizaron a Aleyda, de 21 años, trabajadora doméstica de la casa, atada y con un disparo en la parte superior de la espalda y otro en la base de la cabeza.

En un baño de ese mismo sector hallaron a la perra de la familia, con el hocico envuelto en cinta gris y un balazo en la cabeza . El único sobreviviente fue un nene de cinco años que se escondió debajo de una cama durante el ataque y luego fue entregado a sus abuelos por la policía municipal.

Respecto al menor, las autoridades judiciales detallaron: “En el marco del Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren a niñas, niños y adolescentes y anteponiendo el interés superior de la niñez y en el momento oportuno, esta Fiscalía buscará recabar su entrevista. Hasta el momento, el niño no ha sido presentado para valoraciones psicológicas y de trabajo social ante el personal especializado”.

Además, las investigaciones establecieron que el argentino era socio comercial del músico en una administradora de alquileres vacacionales y se sospecha que aprovechó esa relación de confianza para entrar al domicilio, según informó el secretario de Seguridad mexicano, Omar García Harfuch.

El caso cuenta con al menos siete personas involucradas: dos atacantes y cinco víctimas.

Fuente: La Nación