La empresa de servicios petroleros SLB confirmó que no participará en ninguna actividad en Malvinas

SLB, la empresa de servicios petroleros más grande del mundo, anunció que no participará en ninguna actividad en Malvinas . Esto se da tras las declaraciones del presidente Javier Milei en cadena nacional el jueves, cuando anunció el endurecimiento de las sanciones a empresas extranjeras que operen en el archipiélago .

La firma, antes conocida como Schlumberger, presente en 100 países y con sede en Estados Unidos, confirmó su postura a través de un comunicado. Detalló que la decisión se basa en lo establecido por el Decreto 868/26 del Poder Ejecutivo Nacional , publicado en el Boletín Oficial este viernes. La normativa, entre otros puntos, apunta a sancionar a quienes realicen actividades hidrocarburíferas sin habilitación argentina en las Islas Malvinas y espacios marítimos correspondientes, y exige una declaración jurada de cumplimiento de esa ley para acceder a beneficios del RIGI y a permisos, concesiones o habilitaciones.

En este contexto, SLB indicó que “no está participando ni tiene previsto participar en procesos de licitación que tengan por objeto la prestación de servicios para proyectos hidrocarburíferos en las Malvinas, así como en los espacios marítimos circundantes” . Y concluyó: “SLB reafirma su compromiso con el cumplimiento de las normas vigentes”.

“ Las Malvinas son argentinas por historia y por derecho : no hay discusión al respecto”, remarcó el primer mandatario al inicio de la cadena nacional del jueves, en una semana en la que su par estadounidense Donald Trump había referido en dos oportunidades que estaba dispuesto a revisar el apoyo de su país al Reino Unido en esta causa. Tras ello, el libertario sostuvo que “no alcanza con sostener nuestro reclamo: el Estado argentino tiene la obligación de utilizar todas las herramientas diplomáticas, económicas, judiciales y legales disponibles para defender nuestra soberanía y nuestros recursos”.

Asimismo en su discurso el Presidente informó la construcción de una base naval en Tierra del Fuego, el endurecimiento de las sanciones a empresas extranjeras que operan en el archipiélago, el envío de un proyecto de ley al Congreso sobre la soberanía nacional e hizo un llamamiento a todo el arco político “sin distinción”.

A su vez, apuntó contra el desarrollo del proyecto offshore Sea Lion . Milei denunció que avanza sin autorización del país y señaló la importancia de actuar con celeridad antes de que tengan la capacidad de apropiarse de las reservas de petróleo que yacen bajo el mar. Luego, advirtió: “Si lo permitimos, estaremos generando un incentivo para que el gobierno británico profundice la ocupación de las islas y la explotación de nuestros recursos”.

El viernes por la noche, la Oficina del Presidente publicó un comunicado en el que informó que l a Cancillería dispuso “el inicio de los procedimientos sancionatorios” a 45 personas físicas y jurídicas para investigar y sancionar a quienes desarrollan actividades vinculadas a la explotación y exploración de hidrocarburos en las Islas Malvinas . El procedimiento no solo apunta a las firmas que desarrollen proyectos allí, sino también a sus accionistas y proveedores ―rol que tomaría SBL de participar de ellos―.

A su vez, insistió en que la Argentina “no resigna ni resignará jamás su soberanía sobre las Malvinas”. “ Quienes hoy pretenden lucrar violando esa soberanía encontrarán en el Estado argentino toda la firmeza de la ley para hacer valer lo que por historia y por derecho le pertenece ”, finalizó el documento.

Sea Lion es un proyecto de explotación offshore de un yacimiento ubicado a unos 220 kilómetros al norte de las islas que en los últimos meses avanzó pese al conflicto de soberanía. Su desarrollo está a cargo de dos compañías: la israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration . Ambas se dedican a la exploración y producción de petróleo, pero tienen una escala considerablemente menor a otras firmas internacionales del sector.

Navitas es la operadora del proyecto y tiene una participación del 65%, mientras que la Rockhopper conserva el 35%. Ambas tomaron en diciembre de 2025 la decisión final de inversión (FID, por sus siglas en inglés) por US$1800 millones para desarrollar la primera fase. La producción inicial está prevista para el primer trimestre de 2028.

Tras las declaraciones del Presidente, ambas señalaron que no esperan que el desarrollo de Sea Lion sufra demoras o se cierre tras las declaraciones de Milei. A través de un comunicado en conjunto, las dos empresas aseguraron que operan bajo “ licencias de petróleo válidas ” otorgadas por el gobierno de las islas, “un territorio británico de ultramar autogobernado”. Además, afirmaron que cuentan con el apoyo del gobierno de Reino Unido.

“ La asociación considera que no se prevé que los acontecimientos recientes tengan un efecto significativo en las actividades de desarrollo del proyecto Sea Lion, incluido el cronograma para la finalización de dicho desarrollo ”, determinaron.

En tanto, en 2022, la Secretaría de Energía indicó que las actividades de Navitas vinculadas con Malvinas eran ilegales para la Argentina y la inhabilitó por 20 años. La medida se basó en la ley 26.659, que establece restricciones para empresas que participen, directa o indirectamente, de actividades hidrocarburíferas no autorizadas en la plataforma continental argentina. La normativa alcanza también a quienes presten servicios para esos desarrollos y prevé inhabilitaciones de entre cinco y 20 años.

Para empresas internacionales con negocios relevantes en la Argentina, las sanciones que impulsa el Gobierno por involucrarse en un proyecto ubicado en una zona de soberanía disputada significan un alto costo comercial. En ese sentido, el posicionamiento de SBL determina su intención de seguir operando en el país, dada su participación en el desarrollo de Vaca Muerta .

La exSchlumberger firmó en 2017 un acuerdo con YPF para desarrollar un área de hidrocaburos en conjunto en el área denominada Bandurria Sur . En enero de 2020, vendió su participación a Shell y Equinor. Sin embargo, en noviembre de 2024 confirmó su regreso tras firmar un acuerdo de colaboración técnica con Capex para desarrollar un grupo de pozos en el área Agua del Cajón, a unos 28 km de la ciudad de Neuquén.

Fuente: La Nación