Morgan Freeman: “Si vivís una vida de fantasía, tu vida no vale nada hasta que hacés algo que desafíe tu realidad”

Morgan Freeman es recordado como uno de los actores más respetados de Hollywood, pero su historia está marcada por mucho más que sus papeles en el cine. Antes de convertirse en una figura reconocida mundialmente, pasó por la Fuerza Aérea de Estados Unidos , donde trabajó como técnico de radar, y durante años buscó abrirse camino como actor.

Nacido en Memphis en 1937 y criado entre distintos lugares de Estados Unidos, descubrió su interés por la actuación desde muy joven. A los 12 años ganó un concurso estatal de actuación y, después de terminar la escuela secundaria, decidió ingresar a la Fuerza Aérea.

Sin embargo, con el tiempo entendió que aquella vida no era lo que realmente quería y comenzó a perseguir su carrera artística.Para Freeman, esa búsqueda también estuvo relacionada con la necesidad de salir de aquello que uno imagina y enfrentarse con experiencias reales .

Entre sus reflexiones más recordadas aparece una que resume esa manera de entender la vida: “ Si vivís una vida de fantasía, tu vida no vale nada hasta que hacés algo que desafíe tu realidad ”. Freeman hizo esa reflexión durante una entrevista en la que hablaba de su pasión por navegar solo en mar abierto y del desafío que representaba enfrentarse a una situación donde las consecuencias eran reales.

La frase no plantea que imaginar, soñar o actuar sean experiencias sin valor. En el caso de Freeman, el contraste está entre quedarse únicamente en el terreno de lo imaginado y animarse a vivir situaciones que pongan a prueba las propias capacidades .

En aquella misma entrevista, el actor explicó que para él navegar representaba un desafío concreto porque implicaba enfrentarse a una situación de riesgo y tomar decisiones en un entorno impredecible. Para Freeman, esa experiencia estaba muy lejos del mundo de ficción en el que pasaba buena parte de su vida como actor.

Su propia trayectoria también puede leerse desde esa perspectiva. Después de servir en la Fuerza Aérea, Freeman atravesó años de trabajos pequeños y oportunidades limitadas antes de conseguir reconocimiento en el teatro, la televisión y finalmente el cine. Su carrera comenzó a consolidarse décadas después de sus primeros pasos sobre los escenarios.

Aunque se convirtió en una estrella por sus interpretaciones en películas como Driving Miss Daisy , The Shawshank Redemption , Million Dollar Baby e Invictus , su trayectoria también dejó reflexiones sobre la perseverancia, los desafíos y la necesidad de mantenerse activo. Entre las ideas que pueden desprenderse de su historia aparecen:

La frase de Freeman cobra otra dimensión cuando se la relaciona con su propia historia: pasó de imaginarse como actor desde joven a atravesar distintos trabajos, mudanzas y obstáculos hasta construir una carrera que se extendió durante décadas. Para él, desafiar la realidad no necesariamente significa hacer algo extraordinario, sino animarse a enfrentar aquello que realmente pone a prueba quiénes somos .

Fuente: TN