Misiones: detuvieron a un hombre acusado de abusar de una vecina de 7 años

Un hombre de 27 años fue detenido este martes en la localidad misionera de Montecarlo, acusado de haber abusado sexualmente de una nena que tenía 7 años cuando se realizó la denuncia. El sospechoso fue arrestado durante un allanamiento en una casa del barrio 4 Bocas, por orden de la Justicia.

El procedimiento se realizó alrededor de las 15.30 y estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría de la Mujer de la Unidad Regional XV, con la colaboración del Comando Radioeléctrico de Montecarlo y la División Policía Científica.

La medida había sido ordenada por el Juzgado de Instrucción de Puerto Rico en el marco de la investigación. Durante el operativo, los agentes detuvieron al acusado, identificado por las iniciales O. E. B. , y secuestraron elementos que serán incorporados a la causa.

El expediente comenzó a partir de una denuncia presentada en marzo del año pasado por una mujer de 47 años . En ese momento, la víctima tenía 7 años y, de acuerdo con las actuaciones, era vecina del hombre ahora detenido .

La investigación avanzó durante los últimos meses hasta que la Justicia dispuso el allanamiento de la propiedad ubicada en el barrio 4 Bocas y ordenó la detención del sospechoso.

Tras ser detenido, el hombre señalado quedó a disposición del Juzgado de Instrucción de Puerto Rico. La causa continúa en etapa de investigación y se analizan los elementos reunidos durante el procedimiento para determinar las circunstancias del hecho y avanzar en el expediente.

Fuente: TN