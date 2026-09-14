Milei reunió a sus legisladores y les dio una charla sobre economía, con eje en la comunicación y el rumbo a profundizar

En el comienzo de una semana intensa a nivel legislativo y con importantes discusiones por delante, Javier Milei recibió desde las 15.30 en la Casa Rosada a los diputados y senadores de su espacio. Pese a que se especulaba con que la agenda del Congreso formaría parte del encuentro, que se desarrolló en el Salón Héroes de Malvinas, la charla se focalizó exclusivamente alrededor de temas económicos .

En el encuentro, de casi tres horas, el mandatario, según comunicaron en la Casa Rosada, “destacó los resultados alcanzados por el Gobierno y la importancia de sostener el rumbo económico ”, en línea con lo que había hecho esta mañana en la reunión de Gabinete.

En diálogo con sus legisladores, Milei “les subrayó la necesidad de cuidar la reputación económica que la Argentina reconstruyó en los últimos años y de sostener el rumbo frente a las interpretaciones del statu quo”.

En ese sentido, fue que “les remarcó la importancia de contrastar los datos de la economía con las interpretaciones que circulan públicamente y señaló que la Argentina atraviesa un proceso sostenido de crecimiento”.

El mandatario aseguró “que la economía lleva 27 meses consecutivos de crecimiento y que durante los dos primeros años de gestión acumuló un crecimiento cercano al 10 por ciento”.

“Tampoco es correcto afirmar que no hay consumo y destacó que el consumo privado se encuentra en niveles históricos”, remarcó Milei.

Desde el palacio de gobierno agregaron que les “remarcó que la economía argentina está creciendo durante todo el período a una velocidad cuatro veces superior a la registrada históricamente” y que “la Argentina va a superar los 100 mil millones de dólares en exportaciones”.

“Nosotros apostamos al progreso tecnológico como acelerador del desarrollo logrando rendimientos crecientes”, dijo el Presidente. Tras lo que agregó que el crecimiento y el desarrollo se “potencian a partir de la combinación de habilidades y tecnología”.

En ese sentido, explicó que el modelo económico del Gobierno se sostiene sobre cinco pilares: equilibrio fiscal, baja de impuestos, desregulación, apertura y desarrollo del capital humano. “La clave es mantenerse en el rumbo. Eso no es negociable”, afirmó.

Sobre el final, el Presidente dijo: “Éramos un montón de promesas, ahora somos un montón de resultados” , en referencia al inicio de la gestión y la actualidad.

Según explicó el senador Bruno Olivero , uno de los primeros en retirarse por temas de agenda, la charla, a la que calificó como “muy interesante”, se dividió en dos partes.

La primera parte “en la que se expusieron los datos (de la economía), porque hay una gran diferencia entre lo que se dice en los medios y los datos reales que hoy tiene la economía”, dijo.

Y la segunda se habló sobre el libro “La economía en una sola lección” , de Henri Hazlitt. El mandatario les regaló un ejemplar a cada uno de los legisladores en el último encuentro que tuvieron, a fines de agosto.

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Además de senadores y diputados, del encuentro participaron el jefe de Gabinete, Diego Santilli ; la secretaria general de Presidencia, Karina Milei ; la titular del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich ; el presidente de la Cámara Baja, Martín Menem y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández .

La charla con legisladores es una modalidad que el mandatario ya puso en práctica en distintas ocasiones, sobre economía y proyectos del Ejecutivo. Entre ellas estuvo la que dio en julio pasado para hablar de la reforma de la carta orgánica del Banco Central, que ya está en el Parlamento.

“Será una masterclass del presidente”, dijo una voz del oficialismo sobre el encuentro de esta tarde, en línea con lo que ha sucedido con exposiciones del mandatario en materia económica.

Para ingresar por la entrada de Balcarce 50, que da derecho al Salón Héroes de Malvinas, los legisladores comenzaron a llegar casi una hora antes del cónclave. Los recibieron con café y medialunas.

Uno de los que llegó más temprano fue Gabriel Bornoroni , líder del espacio en la Cámara Baja, y hombre de los libertarios en Córdoba. También el senador radical “con peluca”, Pablo Cervi, por la provincia de Neuquén; también Damián Arabia , de las filas de Patricia Bullrich , fue otro de los que dijo presente bien temprano; Lisandro Almirón , de Corrientes; el presidente de Asuntos Constitucionales del Senado, Agustín Coto , fueron otros de los que arribaron temprano.

Otras que llegaron con tiempo fueron las diputadas Karen Reichardt y Juliana Santillán .

A poco de entrar y tras pasar el detector de metales, los legisladores debieron entregar sus teléfonos celulares . Como hicieron cada vez que vienen, los entregan a personal de Casa Militar, el órgano mixto que custodia la Casa Rosada, y ellos los colocaron dentro de sobres de papel madera con los nombres de cada uno.

El Salón Héroes de Malvinas -nombre que se le dio en 2024, cuando la actual administración lo cambió en reemplazo de Pueblos originarios, que puso Cristina Kirchner cuando también lo rebautizó y quitó el de Cristóbal Colón- comenzó a ser preparado temprano.

Las sillas de madera y terciopelo fueron ordenadas prolijamente durante el mediodía de este lunes, mientras se corroboró el sistema de audio previo a la entrada del mandatario.

Luego del encuentro, está previsto que los diputados concurran al local partidario inaugurado semanas atrás en San Telmo para cerrar el día compartiendo un nuevo encuentro.

Pese a no haberse abordado en el encuentro de este lunes, el Gobierno tiene por delante una intensa agenda legislativa.

De cara a lo que viene en lo inmediato, en el Congreso está el envío del proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional, a raíz de la causa Malvinas, y el Presupuesto 2027, ambos que apuntan a ser enviados esta semana al Congreso, donde ingresarán por la Cámara Baja.

En la actividad parlamentaria también está previsto que este martes comience el debate en comisión en torno a la reforma política, que busca la suspensión de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Fuente: La Nación