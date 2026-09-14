Un dirigente social le llevó al Papa un crudo diagnóstico del gobierno de Milei antes de su visita al país

Cuando faltan menos de dos meses para la visita del papa León XIV a la Argentina, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) le entregó al Sumo Pontífice un informe crítico de la gestión del presidente Javier Milei , en el que alerta sobre problemáticas como la pobreza, el endeudamiento familiar, la salud mental, los “discursos de odio”, la “criminalización de la protesta” y, en particular, la situación de los jubilados y los trabajadores.

El titular de la UTEP (la pata sindical de los movimientos sociales alineados, en su mayoría, con el peronismo), el dirigente del Movimiento Evita Alejandro Gramajo , llevó el diagnóstico al santo padre en una audiencia privada, luego del IV Encuentro Sinodal Fratelli Tutti, en el que participaron organizaciones sociales y gremiales, que se realizó el sábado.

El “Informe de los trabajadores y trabajadoras de la economía popular para Su Santidad León XIV” se inicia con un reproche a “una práctica que se ha hecho hábito” desde que comenzó la gestión de Milei: “El odio, el insulto, el menosprecio, la descalificación”.

En el informe entregado al Papa -quien visitará la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre -, se especifica que “la criminalización de la protesta en la Argentina libertaria funciona como la infraestructura punitiva necesaria para viabilizar un ajuste económico de magnitud inédita”. En ese sentido, se subraya que “el viraje normativo se cristaliza de manera drástica en la sustitución de la Resolución 210/2011 por la Resolución 943/2023, conocida como ‘Protocolo para el Mantenimiento del Orden Público’ o ‘Protocolo Antipiquetes’”.

La UTEP citó un informe de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) que determinó que, “entre diciembre de 2023 y de 2025, se registraron 139 movilizaciones, de las cuales se reprimieron 51 (37%)”. Además, consignó que, “en estas movilizaciones, se registraron un total de 2585 personas heridas asistidas”.

El informe recibido por el papa León XIV contiene críticas a la cifra de pobreza oficial. “Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), en el segundo semestre de 2025 -última medición oficial disponible- el porcentaje de hogares por debajo de la línea de pobreza alcanzó el 21%”, se informa, pero se contrasta: “Con respecto al primer semestre de 2025, la incidencia de la pobreza registró un descenso tanto en los hogares como en las personas, de 3,1 y 3,4 puntos porcentuales. Esta evolución favorable de las estadísticas contrasta fuertemente con la realidad que atraviesan cotidianamente las familias argentinas”.

“La pobreza monetaria oficial se calcula con un severo sesgo metodológico de subestimación, presuponiendo patrones de consumo y desconociendo costos estructurales de subsistencia como el alquiler de las viviendas y los servicios. En base a un estudio realizado por el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag Data) de Clacso [Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales] puede realizarse una revisión estimativa. Si se actualizara la línea de pobreza bajo los patrones de consumo reales de la Engho [Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares] 2017/2018 y se incorporara formalmente el costo del alquiler para los hogares inquilinos, la magnitud de la crisis social adquiriría su escala real. La pobreza real asciende entonces al 39% de los hogares. En términos de población, el sinceramiento metodológico eleva la pobreza al 48%. Por lo tanto, la métrica oficial vigente invisibiliza a más de 6 millones de personas”, se asevera.

Entre otros puntos, en el texto (de 72 páginas) entregado al Sumo Pontífice se puntualiza que, “según la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina [Ciccra] durante el primer semestre de 2026 el consumo interno de carne vacuna cayó 11,5% interanual, alcanzando el nivel más bajo de la serie histórica para un primer semestre”.

La situación que grafica la UTEP en su documento incluye una mención al área de discapacidad, al señalar que en ese punto, “el ajuste cruza la frontera de la crueldad” y que las auditorías sobre las pensiones “alcanzaron a más de un millón de prestaciones que, bajo la excusa administrativa, se vieron demoradas o interrumpidas”.

La descripción que Gramajo llevó al Papa es crítica también en cuanto a endeudamiento familiar. Es “una de las principales estrategias de supervivencia de las familias argentinas”, se indica, y se resalta, en base a datos del Banco Central, que “casi siete millones de personas están en situación de mora”.

Un punto sobre el que hace hincapié la UTEP en el informe es el de la salud mental. El problema es calificado como “una emergencia social y sanitaria” y se especifica que, “en la Argentina, una de cada cuatro personas presenta algún problema de salud mental”. Para cerrar el apartado, se alerta sobre la tasa de suicidios: “En 2025, se registraron 5209 suicidios, con una tasa de 11,8 por cada 100.000 habitantes, la más elevada de los últimos años y que supera ampliamente la media mundial, que la OMS [Organización Mundial de la Salud] calcula en torno a los 9,1 casos”.

Para cerrar su informe, la UTEP utilizó una frase del papa Francisco: “Si los movimientos populares no reclaman, no gritan, no luchan, no despiertan conciencias, las cosas van a ser más difíciles”.

Entre los participantes del encuentro con León XIV estuvo también el secretario general de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra), Gerardo Martínez , quien dijo a LA NACION que el Papa encontrará en su visita “una Argentina con mucha tristeza, en un momento en el que, por las circunstancias económicas y macroeconómicas, se está viviendo un ajuste extremadamente severo”.

Fuente: La Nación