Messi y Lewandowski, a mano: gol del polaco, asistencia de la Pulga y un picante cruce de De Paul en el 1-1 de Chicago vs Inter Miami

Lionel Messi y Robert Lewandowski se reencontraron este miércoles dentro de una cancha. Fue lejos de los flashes de una Champions League que empezó esta semana o de un Mundial como el que terminó hace dos meses en la misma tierra donde actualmente compiten. Y entre abrazos, saludos y buena onda, cada uno en su rol, se encargaron de demostrar que su vigencia está intacta . El polaco convirtió con su olfato para adelantar al Chicago Fire de entrada, mientras que el argentino -en su primer encuentro después de su 17ma nominación al Balón de Oro- asistió a Casemiro para el empate definitivo que alejó a ambos un poco más del Nashville, el líder de la Conferencia Este de la MLS .

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Se saludaron la Pulga y Bobby en las entrañas del estadio Soldier Field, que lució con un récord de 63.094 espectadores para ver por primera vez al rosarino de 39 años jugar en ese lugar por la Liga de Estados Unidos. Chocaron sus palmas de la mano derecha y se abrazaron. Intercambiaron algunas palabras de ocasión y salieron al campo de juego. Estaba sonriente Messi, que no tuvo problema en también darle "puñito" a un grupo de niños que lo persiguió mientras caminaba al saludo inicial .

Era un partido importante para el Inter Miami, para no perderle pisada al Nashville, que en esta jornada entre semana sumó un triunfo más. Pero arrancó dormido, se descuidó de Lewandowski y con una pirueta en el aire el polaco le hizo pagar la distracción al uruguayo Falcón . El 1-0 para los locales llegó a los 10 minutos.

Dominó el equipo local, cuarto en la tabla de posiciones, en ese arranque y el Inter Miami sufría sin poder llevar la pelota hasta el lugar de la cancha donde más daño pueden hacer sus individualidades. De hecho, a Messi se lo pudo ver en movimientos de otra época, acercándose a los marcadores centrales para poder tocar el balón.

Hasta que la Pulga se encendió. Hizo figura al arquero Chris Brady, que una y otra vez le ahogó el grito de gol . La más clara fue un potente zurdazo cruzado de media distancia después de una apilada típica del rosarino, que a sus 39 años sigue intacto. Parecía imbatible el hombre que formó parte de la convocatoria de la Selección de Estados Unidos dirigida por Mauricio Pochettino en el último Mundial 2026.

Se lo volvió a sacar apenas iniciado el segundo tiempo en forma espectacular a pura reacción, pero de ese córner -discutido porque el delantero de Las Garzas Germán Berterame fue el que había sacado la pelota- volvió a aparecer esa sociedad que nadie sabía que existía y que el Inter Miami necesita: el centro de Messi y la cabeza de Casemiro, con su segundo gol consecutivo y el tercero desde que arribó al conjunto de Florida . Fue la contribución número 1.350 del rosarino en su carrera .

Dentro de un trámite friccionado, los dos pudieron ganar el partido . Brady se quedó con los intentos y un cabezazo de Maren Haile-Selassie se fue rozando el travesaño.

SE SACARON CHISPAS: picante cruce entre Rodri De Paul y Tito Lewandowski en el final del empate 1-1 de Inter Miami y Chicago Fire en la #MLS . 📺 @MLS on Apple TV pic.twitter.com/J8W41wPSHV

Quedó tiempo para un picante cruce entre Rodrigo de Paul y Lewandowski . "¿Quién sos?" , se le alcanzó a leer en los labios al mediocampista de la Selección Argentina, después que el polaco se cruzó con Ian Fray .

El quinto cruce entre dos leyendas como Lewandowski y Messi fue, también, el primer empate (tenían dos victorias cada uno). En lo que sí sacó ventaja el polaco es en los goles, ya que hasta el momento habían convertido dos cada uno.

Inter Miami tendrá el próximo sábado (20:30 hora argentina) quizás su última chance de ganar la Conferencia Este cuando reciba al Nashville en el estadio NU, con la misión de descontar los nueve puntos de desventaja que tiene en la tabla de posiciones.

El rosariono marcó 931 goles oficiales en 1,173 apariciones a lo largo de su carrera profesional, sumando sus números en clubes y en la Selección Argentina. Messi necesita exactamente 69 goles más para logran unas de los records mas historicos a nivel personal. El 10 argentino se encuentra a gran nivel a sus 39 años, ademas de hacer un gran mundial, consiguiendo llegar a dos finales seguidad de una copa del mundo. Tambien registra 94 goles oficiales en 112 partidos disputados con la camiseta de las Garzas.

El jugador del Inter Miami fue nominado oficialmente al Balón de Oro 2026 , marcando su regreso a la prestigiosa lista de 30 futbolistas tras dos ediciones de ausencia. A sus 39 años, el capitán argentino alcanza así su 17.ª nominación histórica, consolidándose como el máximo ganador de este trofeo con un récord de ocho galardones en sus vitrinas (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023).

Los de Chicago llegan a este partido en un gran momento de forma, arrastrando una racha invicta de 6 partidos en la MLS, lo que representa su mejor registro desde el año 2017. El equipo dirigido por Gregg Berhalter ocupa la 3.ª posición de la Conferencia Este con 38 puntos, a solo 5 unidades del Inter Miami de Lionel Messi.

El tridente ofensivo conformado por Germán Berterame, Luis Suárez y Lionel Messi se ha consolidado como una de las delanteras más letales de la MLS 2026. En el último choque frente a Chicago Fire en julio, la sociedad dio frutos, ya que el encuentro finalizó con victoria 3-2 para Miami, un compromiso en el que Suárez marcó un doblete, Berterame aportó una asistencia y Lionel Messi género y fue el motor en el ataque de las Garzas.

El partido entre Las Garzas y los Men in Red reúne en la cancha a dos de los mejores centrodelanteros y ganadores de Botas de Oro de la última década en Europa. Luis Suárez con 39 años en Miami contra Robert Lewandowski de 38 años en Chicago. El pistolero de lo que lleva de temporada convirtió 12 goles en 20 partidos, mientras que el delantero polaco con menos partidos también logreo una buena marca hasta el momento, 5 goles en 8 compromisos.

Desde su llegada a los Estados Unidos, "Lewy" ha tenido un impacto inmediato. En sus primeros 8 partidos oficiales de liga en la MLS. Convirtió 5 goles y logrando dar 2 asistencias. Debutó con un espectacular doblete en la victoria 2-1 ante Charlotte FC y recientemente rescató un empate 4-4 ante Toronto FC anotando un gol y dando una asistencia.

Con 18 tantos en lo que va de la temporada, es decir, en 20 partidos jugadores en la liga estadounidense. El argentino tuvo su actuación más destacada del año en la liga norteamericana ocurrió recientemente el 29 de agosto, cuando anotó un histórico póker en la victoria por 7-1 frente al CF Montréal. Además, sumando sus pases de gol, alcanzó el récord de convertirse en el primer jugador de la liga en registrar más de 30 contribuciones directas de gol en tres temporadas distintas.

El conjunto del Kily Gonzales de arriba a este compromiso tras igualar 2-2 frente a Atlanta United. Previamente, las Garzas venían de registrar una aplastante goleada por 7-1 sobre el CF Montréal y de sufrir un tropiezo por 2-1 ante Toronto. Bajo la dirección técnica de Guillermo Hoyos, la escuadra de Florida se mantiene firme en los puestos de vanguardia de la Conferencia Este, con la clara misión de sumar de a tres para no perderle pisada al líder, Nashville.

Entre Chicago Fire FC e Inter Miami CF favorece ligeramente al equipo de Chicago. En un total de 11 enfrentamientos directos oficiales en la MLS. Con 5 victorias para los Men in Red, ante 4 del Inter Miami, empataron en dos ocasiones. Su último enfrentamiento fue en junio de este año, donde el equipo de Lionel Messi ganó 3-2 en Miami.

Entre los antecedentes que unen a Messi y Lewandowski aparece uno de los partidos más recordados de la Champions League. En los cuartos de final de 2020, el Bayern Munich goleó 8-2 al Barcelona en Lisboa, en una noche inolvidable para el equipo alemán y dolorosa para el conjunto catalán.

Lewandowski era entonces una de las grandes figuras del Bayern, mientras Messi lideraba al Barcelona. Ahora, varios años después y en el tramo final de sus carreras, volverán a enfrentarse, pero por primera vez en un estadio de la MLS.

Messi y Lewandowski construyeron una relación con varios capítulos a lo largo de los últimos años. Hubo elogios, diferencias y hasta un cruce inolvidable durante el Mundial de Qatar 2022, cuando Argentina enfrentó a Polonia en la fase de grupos.

En aquel partido, que la Selección ganó 2-0, Messi protagonizó una gambeta ante Lewandowski que después explicó con una sonrisa: "Lo volví a gambetear porque era él". Con el tiempo, las diferencias quedaron atrás y el polaco terminó definiendo al argentino como "el playmaker verdadero" y como el futbolista con el que cualquier centrodelantero soñaría jugar.

Dos de los grandes goleadores de su generación vuelven a encontrarse, esta vez en un escenario inesperado: la MLS. Lionel Messi, con Inter Miami, y Robert Lewandowski, con Chicago Fire, se enfrentarán en el Soldier Field por un partido que tendrá mucho más que tres puntos en juego.

Será el quinto duelo entre ambos y el historial está equilibrado: dos victorias para cada uno y dos goles por lado. La historia comenzó en Europa, tuvo un capítulo inolvidable en el Mundial de Qatar y ahora suma una nueva página en Estados Unidos.

El encuentro se disputará a las 19 horas y se podrá ver a través de la aplicación Apple TV.

Christopher Brady; Jonatha Dean, Samuel Rodgers, Jack Elliott, Andrew Gutman; Anton Jönsson Salétros, Djé D'Avilla, Maren Haile-Selassie; Philip Zinckernagel, Robert Lewandowski y Puso Dithejane. DT: Gregg Berhalter.

Dayne St. Clair; Ian Fray, Yannick Bright, Maximiliano Falcón, Fricio Caicedo; Rodrigo De Paul, Casemiro, Telasco Segovia; Lionel Messi, Germán Berterame y Luis Suárez. DT: Guillermo Hoyos.

Fuente: Clarín