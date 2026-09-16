Medida inédita por los efectos de El Niño en Misiones: cierran otra vez la Garganta del Diablo ante el riesgo de una crecida del río Iguazú

El fenómeno climático de El Niño ya comenzó a repercutir en Misiones. En una decisión inédita, el Parque Nacional Iguazú, cambia los protocolos de seguridad y cerrará temporalmente el paso de La Garganta del Diablo por reformas edilicias para brindar mayor seguridad a los visitantes y turistas.

Según anticiparon, el paso estará cerrado por al menos 40 días ya que desarmarán las pasarelas y las trasladarán a tierra firme para evitar que la crecida del río Iguazú las destruya. Levantan todo. Lo único que quedará firme son los pilotes de cemento que se encuentran sobre el lecho del río.

La decisión fue consensuada entre Parques Nacionales y la la empresa Iguazú Argentina , concesionaria de los servicios, tras recibir una serie de advertencias por parte de organismos brasileños que monitorean el comportamiento hidrológico de la región.

Si bien no es la primera vez que se cierra dicho paso, la medida resultó toda una novedad. Los cierres habitualmente se realizaban con la crecida del río en marcha y de manera precautoria. Ahora, con los pronósticos anticipando lo que vendrá, se decidió cerrar anticipadamente para realizar las obras necesarias para mayor seguridad.

Las autoridades informaron que el cierre es preventivo es para resguardar la seguridad de los visitantes y que es el único paso que está inhabilitado, el resto de los circuitos del Área Cataratas permanecerán habilitados .

La decisión se aceleró luego de una crecida considerable del río Iguazú, que en los últimos días había llegado a los 6.580 m3/s, superando el máximo permitido en seguridad.

Ahora, con las obras de reestructuración en marcha, se verá cuanto tiempo demandará la reapertura. Sin lugar a dudas, quedará sujeta al comportamiento del caudal del río y el fenómeno climático de El Niño.

Los últimos reportes de este martes indican que hubo un acumulado de más de 300 milímetros de agua en los últimos dias en Parana, Sur de Brasil, y está causando situaciones criticas aguas arriba.

El pedido del cambio de las pasarelas partió de la empresa Iguazú Argentina y fue presentado a la Administración de Parques Nacionales.

Argumentaron que los pronósticos y análisis técnicos anticipan crecidas extraordinarias del río Iguazú en los próximos meses. Según los pronósticos, septiembre y octubre traerá lluvia muy intensa. Sobre todo en la zona sur de Brasil y eso complicará el caudal de río en el sector de las cataratas.

La medida coincide con un reciente reconocimiento que recibieron las Cataratas de Iguazú, considerado entre los grandes destinos naturales a nivel global.

Días atrás, el Parque Nacional Iguazú fue elegido como el segundo parque nacional más bello del mundo según la publicación de la prestigiosa revista internacional especializada en turismo de lujo Condé Nast Traveler.

El parque misionero quedó detrás de Lençóis Maranhenses de Brasil, y por delante de Yellowstone y Banff.

Iguazú conserva más de 67.000 hectáreas de Selva Paranaense y reúne 275 cascadas, entre ellas la imponente Garganta del Diablo.

Fuente: Clarín