Juicio a Pity Álvarez: declaran cuatro testigos y una psicóloga podría aportar datos sobre la discusión previa al crimen

El juicio contra Cristian Pity Álvarez por el crimen de su vecino, Cristian Díaz, tendrá una nueva audiencia este miércoles al mediodía en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29. Después de la jornada del lunes, en la que declararon tres médicos y la hija de la víctima, el debate continuará con cuatro nuevos testimonios.

Entre los testigos convocados estarán Esteban Toro Martínez , integrante del Cuerpo Médico Forense; los inspectores Mariano González y Walter Guayta , ambos policías; y la psicóloga Adela Beatriz Ahuad , quien también intervino en un informe del Cuerpo Médico Forense. Toro Martínez había sido citado para declarar el lunes, pero no pudo asistir y su testimonio fue postergado para hoy.

Los últimos tres testimonios habían sido desistidos por la Fiscalía, pero no por la defensa de Pity . González fue el policía que participó de la búsqueda del músico en el boliche Pinar de Rocha después del crimen, mientras que Guayta fue quien recibió a Pity cuando se presentó en una comisaría para entregarse.

En el caso de Ahuad , su declaración puede tener especial interés para la estrategia de los abogados de Pity. La psicóloga firmó un informe junto con Toro Martínez y, según una fuente de la causa consultada por TN , podría aportar elementos para reconstruir qué ocurrió durante la discusión que mantuvieron Díaz y Pity antes del crimen .

La declaración de Ahuad se da, además, en un juicio donde el estado mental del artista ocupa un lugar central. La defensa viene cuestionando desde hace semanas las condiciones en las que Pity afronta el proceso y, en los últimos días, volvió a plantear sus problemas de salud.

En la audiencia del lunes, uno de los testimonios más relevantes fue el de Angélica Cristina Bustos , integrante del Cuerpo Médico Forense, quien realizó la autopsia de Díaz.

La médica sostuvo que la víctima recibió cuatro disparos en la cara y afirmó que fueron efectuados a corta distancia. También explicó que, por la dirección de las heridas, el tirador debía encontrarse del lado izquierdo de Díaz. Además, señaló ante el tribunal que en una de las fotos de la autopsia podía observarse pólvora sobre la mejilla de la víctima.

Después declararon las médicas Mariela Biazoni Rolla y Celmina Guzmán , ambas por videollamada, al igual que Bustos. Biazoni Rolla recordó el examen que le realizaron a Pity y sostuvo que en ese momento respondía de manera “coherente y comprendía” todas las indicaciones.

Guzmán, especialista en neurología, explicó que el músico podía mantenerse de pie y caminar, aunque tenía una parálisis facial y un trastorno de la marcha que vinculó con un accidente en moto que había sufrido unos diez años atrás.

Jacqueline Guzzardi, hija de la víctima, declaró de forma inesperada el lunes por pedido de la Fiscalía. La joven reconstruyó el encuentro que mantuvo con su padre horas antes del crimen, el 11 de julio de 2018 en el complejo habitacional Cardenal Samoré, en el barrio porteño de Villa Lugano.

La chica también contó que su papá fue a visitarla al edificio donde vivía y le llevó ropa, zapatillas y dinero. Dijo que estuvieron juntos cerca de media hora y que lo notó “normal, como siempre, y tranquilo”. Según relató, antes de irse, su padre le dijo que se cuidara y que se portara bien.

Durante su declaración, Jacqueline también reveló que un ADN realizado antes del juicio dio negativo y determinó que no era hija biológica de Díaz . Sin embargo, destacó el vínculo que tenía con él y lo recordó como un padre “amoroso” y “protector” . Ante el tribunal, pidió: “De este juicio espero que se haga justicia, que decidan como tienen que decidir con las pruebas que hay. Que sea con justicia y sin ningún tipo de beneficio”.

Tras varias idas y vueltas, el lunes de esta semana el juicio se reanudó después de que la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional rechazara la recusación presentada por la defensa contra los tres jueces del tribunal.

Fuente: TN