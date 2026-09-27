Máximo Kirchner comparó a Milei con la dictadura y aseguró que el “superávit energético” se logró gracias al peronismo

El diputado de Unión por la Patria (UxP) Máximo Kirchner comparó este sábado el modelo económico del presidente Javier Milei con el que desarrolló la última dictadura militar y sostuvo que el superávit energético actual se logró producto a las políticas del peronismo.

“Este modelo económico que ahora ejecuta Milei puede tener algunos matices con anteriores modelos económicos, pero el núcleo es igual al de la dictadura , es igual al del menemismo y es igual al del macrismo. Por ende los resultados son similares, parecidos o peores muchas veces”, expresó Máximo Kirchner al hablar en un congreso educativo en Mar del Plata.

En su discurso, planteó que le resulta sorprendente que el país “caiga cada tanto” en la tentación de pensar que ese tipo de políticas puedan funcionar.

“Estamos ante un nuevo fracaso del modelo económico , y por eso imaginar y transformar implica imaginar otra realidad a la que tenemos hoy. Tenemos que transformar estos tiempos de angustia”, arengó.

Por otro lado, criticó al ministro de Economía, Luis Caputo , al considerar que endeudó a la Argentina y que no destinó dinero para desarrollar obras en Vaca Muerta , como el Gasoducto Perito Francisco Pascasio Moreno, originalmente denominado Néstor Kirchner.

“Fue reelegido como ministro de Economía, ¿vieron que ya no reeligen más a los presidentes, pero al ministro de Economía lo reeligen? Vuelve Caputo, como volvió [ Domingo ] Cavallo también. ¿Vieron que los ministros de Economía tienen esa cosa de las reelecciones? Me acuerdo que en el gobierno de [ Mauricio ] Macri había endeudado a la Argentina a 100 años y se presentaba como un éxito de credibilidad en los mercados", prosiguió.

Asimismo, defendió la estatización de YPF impulsada por la exmandataria Cristina Kirchner y la construcción del gasoducto de Vaca Muerta.

“ El superávit energético que tenemos hoy en Argentina es peronista . Vaca Muerta la recupera el peronismo, el gasoducto lo hace el peronismo. Por lo tanto, el superávit energético es peronista ”, aseguró.

“¿Y cuándo deja de ser peronista? Deja de ser peronista cuando el Congreso de la Nación le saca la zona fría a cuatro millones de argentinos. Porque el gas está en nuestro suelo y el petróleo está en nuestro suelo ", agregó.

Aclaró de todos modos que no está en contra de que las empresas extranjeras puedan invertir y generar ganancias con los proyectos que se desarrollan en el país, aunque advirtió que debe existir un “límite” .

“No me parece mal que ganen plata. Me parece que tiene que haber límites, pero no un límite numérico que a uno se le ocurra. El límite es el sufrimiento de tu pueblo. Tiene que haber límites cuando tu pueblo y tu sociedad la pasa mal ”, sostuvo.

En ese marco, llamó a los argentinos a “ participar del crecimiento ” de Vaca Muerta para que puedan generarse precios de nafta “acordes a un país productor” y valores de gas para que “las familias argentinas no mueran de frío en sus casas”.

Además, volvió a defender a Cristina Kirchner y, en tono electoral, expresó que contaba con la voluntad de que “haya un argentino en la Casa Rosada que vuelva a definir las políticas económicas en función de su pueblo , de su industria y de sus trabajadores”.

Fuente: La Nación