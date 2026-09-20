Marcelo Gallardo apuesta por la renovación en el ataque de Ecuador: convocó al pibe Juan Riquelme Angulo

Si bien la primera lista de convocados de Marcelo Gallardo en la selección de Ecuador mantiene la base que fue al reciente Mundial, algunas citaciones ya responden a la necesidad de encontrar variantes y más poderío ofensivo, el gran déficit que tuvo el ciclo de Sebastián Beccacece .

El Muñeco encabeza la delegación que encarará la gira por Oriente: el jueves próximo enfrentará en un amistoso a Corea del Sur, en Suwon, y luego se trasladará a Japón para el cuadrangular por la Copa Kirin, en el que el 1° de octubre se medirá con la selección local y, de acuerdo con los resultados, luego se cruzará con Nueva Zelanda o Panamá.

🍥 LA NUEVA ERA HA COMENZADO. Como en cada nueva misión, hay un equipo elegido para cumplirla.🥷 Esta es la primera convocatoria de Marcelo Gallardo con La Tri. 🇪🇨 #LaEraGallardo #LaNuevaEra pic.twitter.com/AZVM9OfSdo

Del fútbol argentino se mantienen el arquero Hernán Galíndez y el delantero Jordy Caicedo, ambos de Huracán. Tras la victoria frente a River en el Monumental, Galíndez, argentino nacionalizado ecuatoriano, se refirió a su continuidad en la Tricolor: “Estar en la selección es lo más importante que me va a pasar, siempre. Mientras dure lo voy a disfrutar mucho. En un momento [después del Mundial] pensé que mi etapa estaba concluida, pero hablando con mi esposa e hijos decidí que si Ecuador me necesitaba iba a estar disponible. Estoy muy feliz de recibir un nuevo llamado. La gira implica un viaje largo, pero lo voy a disfrutar”.

De 39 años y titular en los últimos dos mundiales, Galíndez se ganó el aprecio del pueblo ecuatoriano, pero también hay consenso en el medio futbolístico de que llega el momento de darle oportunidades a Gonzalo Valle, arquero de Liga de Quito y convocado por Gallardo por su buen rendimiento en la liga local y la Copa Libertadores.

Sin el lesionado Moisés Caicedo y tras el retiro de Enner Valencia, las novedades de la nómina de Gallardo pasaron por el regreso del delantero Jeremy Sarmiento (Middlesbrough), descartado por Beccacece desde fines de 2024, y por la apuesta por el volante ofensivo Keny Arroyo (20 años, Cruzeiro), con solo dos encuentros con el equipo nacional.

La renovación que pondrá en marcha el Muñeco tiene el nombre propio de Juan Riquelme Angulo, delantero de 18 años, formado en la prolífica cantera de Independiente del Valle y recientemente incorporado al Sub 21 de Sunderland por 5.850.000 millones de euros. Pasó por el Sub 15 y 17 de la selección de Ecuador, con cinco goles en 13 encuentros. De 1,85m, Angulo tiene buen remate y cabezazo, debutó este año en la primera de Independiente del Valle y entre el torneo local y la Copa Libertadores marcó siete goles y dio tres asistencias en 23 cotejos. “Estoy preparándome para ser el N° 9 de la selección y darle alegrías a mi país“, expresó antes de embarcar a Inglaterra y de que se diera a conocer la lista de Gallardo.

En el ataque también hay depositadas esperanzas en John Mercado (Sparta Praga), con antecedentes en las categorías juveniles de la selección; no pasó el último corte de la lista para el Mundial.

Quedó al margen Kendry Páez, de efímero e irrelevante préstamo en River. Desde hace tiempo se señala que Páez, de 19 años, está desaprovechando sus condiciones con un estilo de vida desordenado y poco profesional. A Beccacece se le cuestionó que lo sobreprotegiera y lo tuviera en cuenta por delante de Arroyo.

Presentado oficialmente el último viernes, Gallardo tuvo una buena recepción de parte del ambiente futbolístico ecuatoriano, tras los cuestionamientos que recibió Beccacece por los planteos de juego y la elección de determinados jugadores.

Muy buena convocatoria del técnico de la Selección de Ecuador, profesor Gallardo. ¡Bienvenido a Ecuador! 🇪🇨⚽ Espero que le den el tiempo y el respaldo necesario para trabajar. ¡Muchos éxitos para él y para nuestra Selección! 🙌🇪🇨 pic.twitter.com/E7qwIatdtB

El histórico Antonio Valencia, ex-Manchester United y octavo en la lista de futbolistas con más presencias en la historia de la selección, elogió al Muñeco en su cuenta en X: “Muy buena convocatoria del técnico de la Selección de Ecuador, profesor Gallardo. ¡Bienvenido a Ecuador! Espero que le den el tiempo y el respaldo necesario para trabajar. ¡Muchos éxitos para él y para nuestra Selección!“.

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Fuente: La Nación