Copa Davis: el deber cumplido, el futuro de Javier Frana y la voluntad para no tropezar con la misma piedra

NEUQUÉN (Enviado especial).- El favoritismo en el tenis, un deporte tan vinculado al aspecto emocional, puede resultar traicionero. Ser el más distinguido en un partido entre dos (o entre cuatro) puede actuar como un peso asfixiante que nubla la vista. Le pasa a los más destacados. Le ocurrió varias veces a Francisco Cerúndolo , el mejor jugador sudamericano del ranking (23°). Sin embargo, este fin de semana de Copa Davis en Neuquén , el porteño derramó su jerarquía en la superficie dura (y bajo techo) del estadio Ruca Che. Cerró la serie frente a Turquía, un contrincante de menor categoría que el argentino, y, por ende, confirmó la permanencia en el Grupo Mundial (Qualifiers 2027) .

Después del lógico 2-0 del sábado, por las victorias del propio Cerúndolo y de Thiago Tirante , todo estaba alineado para que los capitaneados por Javier Frana sentenciaran el desafío (el primero de la historia en la Patagonia) en el tercer punto, el del dobles. Pero Guido Andreozzi y Andrés Molteni, ambos campeones de Masters 1000, tuvieron una tarea decepcionante . Número 14° 58°, respectivamente, jugaron muy atados y cayeron por un doble 6-4 ante Arda Azkara (205°) y Yanki Erel (468°, campeón de dobles junior de Wimbledon 2018) , en 1h25m. Ello obligó a reformular la estrategia y que el cuarto partido lo disputara Cerúndolo, el single 1, cuando en realidad se proyectaba la presencia de Mariano Navone (no había jugado el sábado) si la serie ya estaba definida. Francisco superó a Mert Alkaya (296°) por 6-1 y 6-0, en 48 minutos, y el suspenso se diluyó pronto. Se registró la victoria número 100 del equipo argentino en su centenaria historia en la competencia. Llegó el alivio. El estadio vibró con música festiva, hubo sonrisas y abrazos, volaron besos y pelotas obsequiadas al público, entre los que estuvo el gobernador de la provincia, Rolando Figueroa. La Argentina cumplió con lo que marcaba el ranking entre unos y otros.

¡ARGENTINA GANÓ LA SERIE! 🇦🇷 🎾 Fran Cerúndolo venció en menos de una hora a Mert Alkaya con parciales de 6-1 y 6-0 para darle el tercer punto al equipo albiceleste y el triunfo en la serie por 3-1. #CopaDavisEnDSPORTS pic.twitter.com/IocoQ7Qqb0

Es momento de programar hacia adelante, pero sin olvidar el pasado reciente. El equipo nacional deberá aguardar hasta fines de noviembre para conocer el rival de los Qualifiers 2027 : el sorteo se hará en Bolonia una vez que se defina el Final 8. “Cruzamos los dedos. Ojalá que sea de local” , fue una de las frases que soltó Frana durante la rueda de prensa posterior a la victoria 3-1 contra Turquía. Ese anhelo encerró el deseo lógico de competir en condiciones seleccionadas por el propio grupo argentino, pero también la necesidad de no volver a pasar por una elección traumática como la de la primera serie del año, ante Corea del Sur, de visitante, a pocos días del comienzo de la gira sudamericana sobre polvo de ladrillo, la razón principal que argumentaron los jugadores para ausentarse. Los nueve faltantes (siete singlistas, dos doblistas), una cifra inédita para una misma serie, aminoraron el poder del equipo. Los asiáticos, sin tradición en la superelite del tenis, aprovecharon la confusión y se impusieron (3-2) ante un rival que, finalmente, presentó a los cinco debutantes.

El prematuro traspié le hizo perder la temporada completa de Copa Davis al tenis argentino. Fue un golpe deportivo: este fin de semana, en vez de jugar por avanzar a los cuartos de final, se jugó por no descender. Y, también, fue un dolor de cabeza económico. Si bien la dirigencia de la Asociación Argentina de Tenis asegura que dejó de ser “Davis dependientes”, descartó alquilar el Buenos Aires Lawn Tennis Club para organizar la serie ante Turquía por razones económicas y buscó una ayuda en el interior. El gobierno de Neuquén y las petroleras actuaron como salvataje. ¿El equipo argentino está obligado a ganar en la primera serie del año? No, claro que no; en el deporte, además, todo puede suceder. Pero lo que se reprochó fue el autoboicot (las numerosas ausencias).

“Lo del pasado quedó en el pasado. No somos libros de historia. Hoy estamos acá, estamos contentos de ganar acá y toca mirar la siguiente ronda. Después se verá quién juega, dónde se juega, será decisión del capitán, estaremos todos a disposición y queda mirar para adelante”, sentenció Cerúndolo, también en rueda de prensa, sobre lo ocurrido en Corea del Sur, donde no actuó. Pero la situación demasiado fue profunda e inexplorada como para dejarla de lado.

Restan poco más de dos meses de temporada ATP, con giras en Asia y Europa (bajo techo). Durante este período, además de esperarse el sorteo para 2027, Frana y la dirigencia evaluarán el futuro. Un futuro que incluye el propio cargo del capitán, que se inició en 2025. El rafaelino, por lo pronto, desea seguir. En su momento, tras la frustrante serie en Corea del Sur, estuvo muy golpeado, aislado entre los suyos, tratando de entender lo que había sucedido.

“Cada uno hizo su proceso. Digamos… no es que hay algo que haya que evaluar que no se haya tenido en cuenta. Este año nos planteó desafíos interesantes para cada uno, en el rol que le toca a cada uno. No me gusta hablar por supuestos. Creo que este año todos hemos sacado conclusiones, todos hemos tenido un análisis personal de lo que pasó”, apuntó Frana, girando alrededor de Busan.

“¿Qué quiero hacer? Yo la pasé muy bien. Obviamente que es una montaña rusa de emociones, como cuando jugaba, que era el paraíso cuando ganaba o el infierno cuando perdía. Tratamos de que no sea esto último, de que sea un lugar donde se vivan momentos enriquecedores. Lo disfruté un montón, lo viví intensamente y hay que sentarse para ver qué es lo que piensan (los dirigentes) para el próximo período”, le expresó Frana a LA NACION , ya con el montaje de la cancha de tenis del Ruca Che empezando a desarmarse.

-Me sentí muy cómodo, muy bien. Y obviamente que si hay una posibilidad de continuar y si ellos están… que es lo que uno viene sintiendo, pasará.

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Fuente: La Nación