Mar del Plata: encabezaba marchas para pedir justicia por el femicidio de su hermana y lo detuvieron por una entradera

A más de un mes del femicidio de Mailén Antonich , la joven de 24 años que fue asesinada a principios de agosto en Mar del Plata , la Policía Bonaerense detuvo este miércoles a uno de sus cuatro hermanos. Se trata de Daniel Horacio Antonich , de 22 años, quien encabezó las marchas para pedir justicia por el crimen.

Según pudo saber Infobae , está acusado de ser el chofer de una banda de delincuentes que cometió una entradera en la ciudad .

De acuerdo con las fuentes policiales consultadas por este medio, todo comenzó el 6 de agosto , cuando un hombre de 74 años fue víctima de un asalto en su casa, ubicada en la calle España al 1100 . Allí, cuatro delincuentes armados y con los rostros cubiertos le sustrajeron $1.200.000 pesos . Tras el robo, se dieron a la fuga.

A raíz de un llamado al 911, personal policial llegó al lugar y se originó una persecución que culminó con la aprehensión de dos de los ladrones: Jonathan Pablo David Jofré , de 20 años, y Alan Nicolás Jofré , de 22.

Los otros dos sospechosos efectuaron disparos contra los policías y lograron escapar. Ningún efectivo resultó herido.

La causa quedó en manos de la UFI N° 13 de Mar del Plata, a cargo del fiscal Mariano Moyano , que caratuló el caso como robo agravado . En el marco de la investigación, se ordenaron el relevamiento de cámaras de seguridad y la toma de testimonios.

A partir de esas medidas, personal de la DDI de Mar del Plata logró identificar el vehículo utilizado en el robo y a su propietario. Con esos elementos, la Justicia ordenó dos allanamientos.

Este miércoles, durante uno de los procedimientos, los efectivos aprehendieron a Antonich, identificado como el propietario y conductor habitual del vehículo. Para los investigadores, el hermano de Mailén habría actuado como chofer de la banda durante la entradera .

En los allanamientos, los agentes también secuestraron el vehículo utilizado en el asalto: un Peugeot 2008 negro que llevaba colocada una patente correspondiente a otro dominio y tenía un pedido de secuestro activo desde el 26 de septiembre de 2025, en otra causa tramitada en Mar del Plata.

Asimismo, del interior del rodado incautaron cuatro teléfonos celulares, dos pares de guantes, un pasamontañas, un cuello, una gorra, una cámara fotográfica, una impresora, un GPS y tres troqueles de telefonía.

Daniel Antonich quedó a disposición de la Justicia como presunto partícipe necesario del robo y también acusado de encubrimiento .

El hermano de Mailén tuvo una fuerte presencia pública durante los días posteriores al femicidio de la joven. Como contó este medio, Daniel encabezó las marchas en las que familiares, amigos y vecinos reclamaron justicia por el crimen y mayor seguridad en Mar del Plata .

La semana pasada, el Juzgado de Garantías N°1 de Mar del Plata dictó la prisión preventiva para Agustín Nicolás Bartolomé Díaz y José Luis Aquino , quienes se encuentran imputados por el delito de homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por mediar violencia de género.

Tras esa decisión, ambos permanecen detenidos en la Unidad Penal de Batán . Por su parte, la Unidad Funcional de Instrucción N°7, a cargo del fiscal Carlos Russo , continúa llevando a cabo las diligencias restantes antes de requerir la elevación a juicio del expediente.

Fuente: Infobae