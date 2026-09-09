MAR DEL PLATA: Alerta en Eskabe por la deuda salarial y el reclamo de la UOM

ZONALES

Los trabajadores debían cobrar los haberes de agosto al cuarto día hábil de septiembre, pero el pago todavía no se concretó. La empresa informó que abonará los salarios en dos partes. La totalidad del plantel está afectada y habrá una audiencia el lunes.





La situación económica vuelve a generar preocupación entre los trabajadores de la planta marplatense de Eskabe. La empresa no abonó en el plazo previsto los salarios correspondientes a agosto y el conflicto ya llegó al Ministerio de Trabajo.

Los trabajadores debían percibir sus haberes al cuarto día hábil de septiembre, pero el pago todavía no se concretó. Según trascendió, la empresa comunicó que abonará los salarios en dos partes, aunque hasta el momento no se conocieron mayores precisiones sobre el cronograma previsto para completar los pagos.

Desde la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) confirmaron que ya realizaron una presentación ante el organismo laboral y que se fijó una audiencia para el próximo lunes a las 11.30.

“Hicimos la presentación en el Ministerio de Trabajo. Tenemos una audiencia el lunes a las 11.30”, señalaron desde el gremio, al tiempo que precisaron que la situación alcanza a la totalidad de los trabajadores.

En la planta local se desempeñan 107 trabajadores pertenecientes a la UOM, mientras que también existe otro grupo de empleados encuadrado bajo un convenio diferente. “Está afectada la totalidad de los trabajadores, son 107 de la UOM más un puñado más que están bajo otro convenio”, explicaron.

Por el momento, la organización sindical no dispuso medidas de fuerza. La audiencia será ahora el ámbito en el que representantes de la empresa y de los trabajadores buscarán establecer un mecanismo para cancelar los salarios adeudados y definir los próximos pasos frente al conflicto.





Un antecedente que vuelve a generar preocupación

La demora en el pago de los salarios vuelve a poner a Eskabe bajo la mirada de sus trabajadores luego de un período en el que la empresa ya había atravesado dificultades.

En septiembre de 2025, desde la UOM habían advertido sobre una reducción de la actividad y una utilización de la planta por debajo de su capacidad instalada. En aquel momento, la situación generaba incertidumbre respecto del futuro laboral de los trabajadores, en un contexto marcado por las dificultades que atravesaba la industria metalúrgica.

También se habían registrado antecedentes de demoras en el pago de salarios y aguinaldos, mientras la producción de calefactores y termotanques se encontraba condicionada por la coyuntura económica y la estacionalidad del sector.

Ahora, el nuevo atraso salarial vuelve a encender la preocupación dentro de la planta marplatense. La expectativa está puesta en la audiencia convocada para el lunes, donde las partes deberán intentar destrabar el conflicto y establecer cuándo y de qué manera se completará el pago de los haberes correspondientes a agosto.