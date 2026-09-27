Manuel Balibrea, educador canino, sobre el Pastor Alemán: “Este perro necesita retos diarios, dirección firme”

El Pastor Alemán de trabajo es mucho más que una mascota: es una raza reconocida por su disciplina, inteligencia y capacidad para tareas exigentes. Sin embargo, esas mismas virtudes pueden convertirse en un verdadero reto para quienes deciden sumarlo a la familia sin estar preparados para su nivel de energía y demanda.

Así lo explicó Manuel Balibrea , psicólogo, coach y educador canino, al analizar las razas más exigentes en su canal de YouTube, CanineService . Balibrea destacó que el Pastor Alemán de trabajo “es esfuerzo, inteligencia y disciplina en estado puro”, y remarcó que no se trata simplemente de un perro difícil, sino de un animal con un potencial enorme que requiere responsabilidad y compromiso.

Según el especialista, la intensidad con la que estos perros encaran cada actividad es una de sus marcas registradas: “ Cada movimiento y cada mirada del Pastor Alemán de trabajo es una explosión de energía contenida ”. Por eso, Balibrea fue contundente: “ Es un animal diseñado para rendir bajo presión y no fallar nunca. No es solo un perro, es una máquina de trabajo, de obediencia y de instinto ”.

La descripción de Balibrea deja en claro que el problema no está en las características del perro, sino en lo que puede ocurrir si no se canalizan correctamente. “ En las manos equivocadas, esta potencia se convierte en un problema enorme ”, advirtió el educador canino.

El especialista subrayó que adoptar un Pastor Alemán de trabajo implica asumir una rutina acorde a su nivel de actividad. No alcanza con tener espacio: el perro necesita retos diarios, dirección firme y alguien capaz de estar a su altura.

Para Balibrea, la clave está en ofrecerle desafíos tanto físicos como mentales. Los entrenamientos estructurados permiten canalizar su energía y fortalecer el vínculo con la persona que lo guía. Además de la actividad física, los ejercicios de olfato, búsqueda y resolución de problemas son fundamentales para mantenerlo estimulado.

“ Este perro necesita retos diarios, dirección firme y alguien capaz de estar a su altura ”, insistió el especialista. Si estas necesidades no se satisfacen, afirmó: que toda esta fuerza y energía se desbordan , y lo que debería ser un compañero ejemplar puede transformarse en un verdadero caos .

Balibrea aclaró que no todos los ejemplares de la raza desarrollan problemas, pero insistió en que las cualidades que hacen extraordinario a un Pastor Alemán de trabajo también demandan tiempo, constancia y conocimientos de parte de su responsable. La educación y la rutina son esenciales para que el perro despliegue todo su potencial y se convierta en el compañero ideal.

Fuente: TN