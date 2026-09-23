MADARIAGA: Ya se completó un colectivo para ir a ver al Papa León a Luján y siguen inscribiendo a personas

MADARIAGA





El padre Silvano De Sarro, cura párroco de la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús de General Madariaga, dialogó con CNM Radio en Informe Central y contó cómo se prepara la comunidad local para participar de la visita del Papa León XIV a Luján. El primer colectivo ya está completo y existe una lista de espera con vecinos que buscan sumarse a un segundo contingente.





La expectativa en Madariaga comenzó a crecer luego de conocerse oficialmente el cronograma de la visita del Papa León XIV a la Argentina. En ese marco, la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús organizó un viaje hacia Luján para participar de la gran celebración prevista en la Basílica.

Durante la entrevista con CNM Radio, el padre Silvano De Sarro confirmó que la respuesta de la comunidad fue inmediata y que el primer colectivo, con capacidad para 58 pasajeros, ya está completamente ocupado.

“La verdad que con mucho entusiasmo, con muchas ganas de ir al encuentro del Papa León, con el sucesor de Pedro, que viene a visitarnos, se completó un micro grande de 58 pasajeros, ya está completo desde Madariaga.”

El contingente tiene previsto salir desde Madariaga durante la noche del martes 10 de noviembre, para llegar a Luján durante las primeras horas del miércoles y poder acercarse lo máximo posible a la zona de la Basílica.

“Esperamos salir el martes a la noche, martes 10 de noviembre por la noche, para poder llegar la mañana bien tempranito a Luján y después empezar a caminar desde donde nos dejen los micros y llegar lo más cerca posible, adelante ahí a la espalda de la Basílica.”

El sacerdote explicó que uno de los aspectos que todavía resta definir es la organización de los accesos y los lugares donde serán detenidos los colectivos, teniendo en cuenta la enorme cantidad de personas que se espera que concurran.

“Estamos esperando mayores definiciones de la organización porque entiendo que van a ir como cortando por anillos.”

Según explicó De Sarro, la organización contempla diferentes etapas de cortes y restricciones, que comenzarán varios días antes del encuentro para ordenar el ingreso de los peregrinos.

“La plaza va a estar cortada unos cuantos días antes para evitar que la gente vaya a acampar ahí varios días antes, después se van a cortar otros accesos y después finalmente el corte final donde vamos a quedar con los micros.”

En ese sentido, señaló que conocer con anticipación el punto donde quedarán los colectivos será fundamental para calcular cuánto deberá caminar el contingente hasta llegar al sector destinado a los peregrinos.

“Estamos esperando que nos digan dónde va a ser para poder calcular el tiempo y bueno, que nuestra gente sepa cuándo va a haber que caminar desde donde nos dejan el micro hasta llegar lo más cerca posible del altar mayor.”

LISTA DE ESPERA Y POSIBILIDAD DE UN SEGUNDO COLECTIVO

Uno de los datos centrales de la entrevista fue que la inscripción no se cerró definitivamente, ya que la parroquia mantiene una lista de espera para quienes todavía quieren viajar.

El padre Silvano confirmó que ya existen personas anotadas y que, si el número aumenta lo suficiente, se podría intentar contratar un segundo colectivo.

“Tenemos una lista de espera por si alguno se baja a último momento, poder ir subiendo gente.”

Consultado directamente sobre la posibilidad de sumar otro micro, el sacerdote explicó que todavía no está confirmado, pero dejó abierta esa alternativa si se reúne una cantidad razonable de pasajeros.

“Sí, sí, y bueno, por supuesto que nos viene muy bien si aparecen 40 personas más en la lista de espera.”

Incluso durante la entrevista surgió la posibilidad de que una inscripción masiva permita avanzar con la contratación de otro colectivo.

“Me estás animando hacia el aire, me estás animando a que si la gente viene masivamente a la parroquia y se anota en una lista de espera, bueno, capaz que nos largamos a ver si conseguimos otro colectivo.”

De Sarro explicó que el principal inconveniente es el costo de contratar un nuevo micro y la necesidad de alcanzar una cantidad suficiente de pasajeros para justificarlo.

“Tiene que ser para más de 50 personas para que se justifique otro micro.”

La parroquia ya había reservado dos colectivos en conjunto con las parroquias de Pinamar y Villa Gesell. Debido a la cantidad de inscriptos de Madariaga, uno quedó destinado exclusivamente a esta ciudad, mientras que el otro será compartido entre las dos localidades vecinas.

“Hemos reservado dos micros. Como nosotros ya teníamos muchos inscriptos, bueno, nos quedamos con uno de los dos micros para Madariaga solo y el otro micro lo comparten Pinamar y Gesell.”

El sacerdote remarcó además que no se trata solamente de conseguir un vehículo, sino de garantizar un servicio confiable para una jornada que será extensa y exigente para los peregrinos.

“Necesitamos que el micro sea confiable, que nos lleve, nos traiga, porque aparte, bueno, es un viaje fácil para ir hasta allá, pero después cuando nos toque volver vamos a estar muy cansados de estar todo el día parados.”

Y agregó una frase que sintetizó la expectativa de quienes participarán del viaje:

“Vamos a estar muy cansados de estar todo el día parados, esperando, con el corazón lleno de alegría, pero con los pies explotados también de estar parados y caminando.”

EL VALOR DEL VIAJE

Durante la entrevista también se recordó el valor establecido para el traslado. El costo total del pasaje es de $90.000, con la posibilidad de abonarlo en tres cuotas.

“90.000 pesos, el que habíamos conseguido nos daba para 90.000 pesos, que la gente pagó al reservar 30, ahora está pagando otros 30, y más sobre la fecha, los últimos 30, entonces ahí completamos los 90.000 pesos por pasaje.”

La Secretaría de la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús recibe consultas e inscripciones de lunes a viernes, de 9 a 11, para quienes quieran anotarse en la lista de espera.

UNA JORNADA HISTÓRICA

Durante la conversación, el padre Silvano también se refirió al significado que tendrá la visita de León XIV y destacó que el programa previsto para el Papa incluye distintos encuentros y actividades que, desde su mirada, tienen un fuerte contenido pastoral.

Entre ellos mencionó su visita al Cotolengo de Claypole, el encuentro con personas privadas de su libertad y las reuniones con representantes del mundo del trabajo y movimientos sociales.

“Yo creo que el programa es muy intenso y todo es significativo.”

Sobre la visita al Cotolengo, el sacerdote explicó:

“El Papa ha elegido ir al lugar, no sé si privilegiado o emblemático, sea más la palabra del dolor, que es el Cotolengo de Claypole.”

Y enumeró los distintos sectores que, según su interpretación, estarán representados allí:

“Ahí se suma el abandono, la pobreza, la discapacidad, los marginados, y se suma también un área muy fuerte de la Iglesia, que es el voluntariado y el servicio a los más frágiles y vulnerables.”

También destacó que el Papa mantendrá encuentros con diferentes sectores de la sociedad:

“Después también va a visitar una cárcel. Después también se va a reunir con el mundo del trabajo, con los movimientos sociales.”

“EL PAPA NO VIENE A POSICIONARSE EN LA GRIETA”

Uno de los momentos más destacados de la entrevista se produjo cuando el padre Silvano habló sobre la necesidad de interpretar la visita del Papa por fuera de las disputas políticas.

El sacerdote pidió evitar que las palabras de León XIV sean utilizadas como parte de las discusiones de la denominada grieta.

“Tenemos que hacer el ejercicio ya desde ahora de sacar al Papa de cualquier grieta política.”

En esa misma línea, sostuvo que el mensaje del Pontífice estará dirigido al conjunto de la sociedad argentina.

“Viene a hablarle a todos los argentinos, como padre, como pastor, para iluminar una realidad que es compleja y para que uno se ponga el saco que le quepa.”

Y definió cuál considera que será la misión pastoral de León XIV durante su visita:

“El Papa no viene a posicionarse en la grieta, viene a tener puentes de comunión. Esa es su misión pastoral.”

Para De Sarro, la visita también tiene una relación especial con la figura del fallecido Papa Francisco, a quien León XIV reconoce como una figura fundamental en su trayectoria dentro de la Iglesia.

“Ahora tenemos que valorar que el Papa viene y que viene como un homenaje también al Papa Francisco.”

El sacerdote recordó que Francisco fue quien primero nombró obispo a quien luego se convertiría en León XIV y destacó la relación que mantuvieron durante su trayectoria eclesiástica.

“Todo eso es obra del Papa Francisco y León, con su estilo propio, sigue su sendero.”

Finalmente, De Sarro volvió a destacar la importancia de la presencia del Papa en espacios relacionados con personas vulnerables y sostuvo que la Iglesia mantiene históricamente una tarea vinculada con esos sectores.

“La Iglesia ha valorado siempre estar con los más débiles, los más frágiles.”

Mientras se aguardan nuevas precisiones sobre la organización de la jornada en Luján, Madariaga ya tiene un contingente confirmado de 58 pasajeros y una lista de espera que podría permitir la contratación de un segundo colectivo si se alcanza la cantidad necesaria de interesados.

La expectativa, según expresó el propio padre Silvano durante la entrevista con CNM Radio, es que la comunidad pueda participar de una jornada que quedará marcada por la presencia del Papa León XIV y el encuentro multitudinario en Luján.